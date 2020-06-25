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"Абсолютное вранье": Харламов взорвался из-за нелепых версий его развода с Асмус

Гарик Харламов. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Прошло три дня после того, как Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе. За это время появилось множество версий, почему супруги приняли такое решение. Некоторые же не верят в расставание комика и актрисы.
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Недавно телеведущий Владимир Маркони во время беседы с известным изданием заявил, что Кристина Асмус и Гарик Харламов на самом деле не разводятся, а их сообщения о разводе были опубликованы во время съемок скандального ютуб-шоу Comment Out и являются шуткой. Якобы в скором времени передачу покажут поклонникам.

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Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

После этого Харламов выступил с опровержением. Резидент Comedy Club заверил, что он и его жена не участвовали ни в каком шоу, а слова Маркони – ложь. Вместе с тем комик еще раз объяснил поклонникам – их развод не является способом привлечь внимание.

Кроме того, Гарик посоветовал представителям СМИ проверять информацию перед публикацией.

"История о том что мы якобы участвовали в шоу Comment Out является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее увидите в июле", – написал Харламов в своем инстаграм-аккаунте.

Владимир Маркони пока не ответил на реакцию резидента Comedy Club. Во всяком случае, лишь со временем общественность узнает, кто из шоуменов говорит правду.

Напомним, о расставании Гарика Харламова и Кристины Асмус стало известно 22 июня. Супруги не стали объяснять, по какой причине они разводятся, однако отметили, что откровенная сцена в фильме "Текст", в которой снялась супруга комика, не имеет отношение к их разрыву. Якобы решение о расставании было принято еще год назад.

Автор: 25 июня 2020, 17:26 Источник: Instagram
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