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Ведущий скандального ютуб-шоу намекнул на подлый обман Асмус и Харламова

Ведущий скандального ютуб-шоу намекнул на подлый обман Асмус и Харламова

Владимир Маркони. Фото: instagram.com/vovapcdonail
Кристина Асмус и Гарик Харламов заявили о своем разводе, После этого некоторые стали подозревать, что супруги приняли участие в ютуб-шоу Comment Out, где нужно выполнять идиотские наказания, поэтому сообщение о расставании может быть ложью.
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О предстоящем разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали в своих инстаграм-аккаунтах. Они объяснили, что такое решение было принято еще год назад, однако причину расставания супруги называть не стали.

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Харламов и Асмус разводятся

Сюжеты Харламов и Асмус разводятся

Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Общественность была шокировала такой новостью, ведь актриса и комик были замечательной парой. Однако не все поверили в искренность Харламова и Асмус. Кто-то из пользователей Сети предположил, что супруги снялись в скандальном ютуб-шоу Comment Out.

Зрители решили спросить у ведущего передачи Владимира Маркони, на самом ли деле Гарик и Кристина пришли к нему на съемки. Шоумен ответил весьма конкретно: "Это все шоу". Вероятно, что слова Маркони могут оказаться шуткой. Однако в Сети появилось еще одно доказательство участие Харламова в Comment Out.

Совместный снимок с резидентом Comedy Club в свой инстаграм-аккаунт выложил постоянный участник съемочной группы ютуб-шоу Андрей Трушин. Под снимком мужчина оставил хэштег с названием передачи.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Comment Out – это шоу, в котором знаменитости пишут порой ужасные комментарии другим публичным людям в "Инстаграм". Если участник отказывается отправлять позорное сообщение, то он должен выполнить наказание, которое также вызывает шок.

Например, недавно Ксения Собчак выложила черный квадрат движения "Жизни черных важны" в свой аккаунт и сопроводила его песней "Убили негра". Этот поступок журналистки спровоцировал настоящий скандал, но оказалось он является наказанием шоу Comment Out.

Поэтому вполне возможно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов просто выполнили наказание скандальной передачи, и на самом деле они не разводятся.

Автор: 23 июня 2020, 19:58 Источник: Instagram
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