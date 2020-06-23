Ведущий скандального ютуб-шоу намекнул на подлый обман Асмус и Харламова

О предстоящем разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали в своих инстаграм-аккаунтах. Они объяснили, что такое решение было принято еще год назад, однако причину расставания супруги называть не стали.
Общественность была шокировала такой новостью, ведь актриса и комик были замечательной парой. Однако не все поверили в искренность Харламова и Асмус. Кто-то из пользователей Сети предположил, что супруги снялись в скандальном ютуб-шоу Comment Out.
Зрители решили спросить у ведущего передачи Владимира Маркони, на самом ли деле Гарик и Кристина пришли к нему на съемки. Шоумен ответил весьма конкретно: "Это все шоу". Вероятно, что слова Маркони могут оказаться шуткой. Однако в Сети появилось еще одно доказательство участие Харламова в Comment Out.
Совместный снимок с резидентом Comedy Club в свой инстаграм-аккаунт выложил постоянный участник съемочной группы ютуб-шоу Андрей Трушин. Под снимком мужчина оставил хэштег с названием передачи.
Comment Out – это шоу, в котором знаменитости пишут порой ужасные комментарии другим публичным людям в "Инстаграм". Если участник отказывается отправлять позорное сообщение, то он должен выполнить наказание, которое также вызывает шок.
Например, недавно Ксения Собчак выложила черный квадрат движения "Жизни черных важны" в свой аккаунт и сопроводила его песней "Убили негра". Этот поступок журналистки спровоцировал настоящий скандал, но оказалось он является наказанием шоу Comment Out.
Поэтому вполне возможно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов просто выполнили наказание скандальной передачи, и на самом деле они не разводятся.
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