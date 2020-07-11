Продавец упал в обморок во время общения с принцем Чарльзом

Члены королевской семьи Великобритании принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз хотели поблагодарить работников супермаркетов за работу во время пандемии коронавируса. Но один из продавцов, с которым пообщался герцог Корнуолльский, лишился чувств.
Момент случайно запечатлели на видео. Во время общения с принцем у мужчины внезапно ухудшилось самочувствие, и он рухнул на землю. Спустя доли секунды к нему подбежали оказать помощь несколько человек.
Как только продавец пришел в себя, к нему снова подошел Чарльз и что-то сказал. Мужчины улыбнулись друг другу, после чего принц покинул общество сотрудника магазина.
Один из пользователей Сети решил пошутить. Он предположил, что продавцу стало резко плохо из-за того, что Чарльз за некоторое время до встречи съел чесночную пиццу, пишет "Царьград".
Напомним, недавно журналисты завладели дневником первой супруги Чарльза – принцессы Дианы. Британское издание намерено обнародовать выдержки из него. Об этом ранее писали "Дни.ру".
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
меня с детства не замечают
Индийцы
Девушка весит 89 кг
важно ли женщине быть умной?
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?