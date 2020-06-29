Принцу Гарри и Меган Маркл грозит безденежье

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят отказаться от королевских обязанностей и начать самостоятельную жизнь. Несмотря на то что Елизавета II была против решения внука, герцоги Сассекские все-таки покинули Королевство и уехали в США. "Мегзит" вступил в силу 1 апреля.
Гарри и Меган рассчитывали заработать на своей публичности, принимая участие в мероприятиях, но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы супругов. Соответственно, их доходы сократились. А за роскошный дом в Лос-Анджелесе и персональную охрану нужно по-прежнему платить.
На днях стало известно, что прибыль герцогства Корнуолл резко сократится в 2020 году. Эти средства составляют большую часть доходов принца Гарри и его супруги. Когда герцогство понесет убытки, они не смогут рассчитывать на привычную сумму.
Добавим, что Корнуолл контролирует отец Гарри. Принц Чарльз не стал лишать сына доли после его отказа от королевских обязанностей. В прошлом году герцогство заработало более 22,2 миллиона фунтов стерлингов.
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