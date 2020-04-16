Принц Чарльз взбесил королеву Елизавету II

В королевской семье Британии часто случаются конфликты. Казалось бы, что могут делить между собой близкие люди. Ответ прост – право на престол.

Один из придворных Елизаветы II открыл неожиданный секрет биографу Роберту Джобсону, который впоследствии поведал о нем публично. По словам служителя монаршего двора, однажды принц Чарльз чуть не лишился права на престол.

Все началось с того, что один из помощников доложил королеве о нелестных высказываниях старшего наследника в ее адрес. Мол, сын мечтает "подвинуть" мать, чтобы занять ее место на престоле.

Неудивительно, что Елизавета II пришла в ужас от услышанного. Она дождалась возвращения принца Чарльза из Лондона, куда тот отправился в очередной официальный тур. После приезда наследника разгневанная королева вызвала его на серьезный разговор.

Конечно, сын убедил родительницу в том, что он никогда не говорил ничего подобного. По словам принца Чарльза, кто-то пустил грязный слух, чтобы рассорить близких людей. Наследник престола пообещал матери найти и наказать виновника. Но несмотря на тщательное расследование, которое он провел, сделать ему этого так и не удалось.