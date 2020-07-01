Новая жизнь: Наталья Подольская справилась со страхом и паникой

После того, как семья Натальи Подольской прошла через все стадии шока, паники и страха, их жизнь заметно наладилась. Звезда смирилась с сегодняшними реалиями и посмотрела на многие проблемы под другим углом.
5 июня в семье певицы был двойной праздник. Звездная пара праздновала не только 10 лет со дня свадьбы, но и первый юбилей сына. Теме исполнилось 5 лет. Наталья Подольская решила не рисковать и устроила торжество дома. Несмотря на то, что певица мечтала организовать большой праздник в ресторане с огромным количеством гостей, на домашнее торжество были приглашены исключительно члены семьи.
Двойной праздник просто обязывал гостей выглядеть нарядно, да и сама Подольская изначально планировала надеть свое свадебное платье. Наталья задумывала, что пара вновь даст клятву перед родными и близкими, обменявшись кольцами.
"Действительно, дата очень красивая. Еще 15 лет со дня нашего знакомства, ведь мы и познакомились в июне. Получается, важные события происходят у нас каждые пять лет. Очень мне мечталось сделать так, но, видите, карантин внес изменения в планы", – разоткровенничалась певица.
Наталья Подольская отметила, что этот день в большей степени посвящен сыну Теме, а не их годовщине с Владимиром Пресняковым. Все внимание звездных родителей всегда приковано к мальчику, а в соцсетях в поздравлении Теме с днем рождения Наталья так и написала, что для семьи он – "пуп Земли и центр Вселенной".
Напомним, что Подольской ставили срок родов на другое число – 13 июня. Сама же певица просила сыночка появиться на свет чуть пораньше, так оно и произошло. Наталья уверена, что, если чего-то сильно захотеть, то это обязательно сбудется.
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