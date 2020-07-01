Отец Даны Борисовой вынужден ночевать в подъездах

Телеведущая давно привыкла жить на широкую ногу. Дана Борисова предпочитает не экономить деньги, а тратить их на дорогостоящие косметические и уходовые процедуры, оплачивать труд домработниц и проводить вечера в столичных ресторанах. Стоит отметить, что побаловать теледива может и свою главную любимицу – немецкого шпица Мишель. Стрижка питомца обходится девушке в десятки тысяч рублей.
В то время, как Дана Борисова посещает салоны-красоты вместе со своей собакой, отец звезды проводит время в городских парках и подъездах. 67-летний Александр Борисов вынужден питаться тем, что подают добрые люди и ночевать на улице, подложив под голову рюкзак. Точное местонахождение пенсионера было обнаружено благодаря жительнице дома, возле которого и ночует отец Даны Борисовой. Девушка не раз замечала мужчину в многоквартирном дворе и начала беспокоиться за него, ведь Александр Александрович вел себя очень доброжелательно и никому не мешал.
"В итоге я подошла и спросила, что случилось. Он рассказал, что попал в сложную ситуацию, очень устал и не ночевал дома несколько дней. Попросил, чтобы я пустила его в подъезд", – рассказала Анастасия Мельникова.
Благодаря девушке выяснилось, что мужчина не просто бездомный, а родственник светской львицы – Даны Борисовой. По словам Анастасии, она всячески пыталась выйти на связь с телеведущей, но была шокирована ответом. Борисова заявила, что, если девушку так заботит жизнь Александра Александровича, то она может забрать его к себе. После неадекватного диалога Анастасия Мельникова направилась в социальные службы, где ее заверили, что у мужчины есть московская прописка и ему совершенно не нужна помощь.
Жительница дома не смогла смириться с данной ситуацией и решила придать огласке несправедливую историю. Анастасия пошла на программу "На самом деле". Однако пристыдить Дану не удалось. Борисова, напротив, принялась защищаться и кричать на родителя. Звезда заявила, что у ее отца есть сразу несколько квартир, и она искренне не понимает, зачем он публично разыгрывает драму и унижает ее.
"Я больше в эти игры не играю! Моя доброта им воспринимается как слабость. Я ему много помогала! У меня всю жизнь перед ним чувство, что я должна-должна!", – публично заявила Дана Борисова.
Более того, телеведущая высказалась, что и вовсе сомневается в родстве Александра Александровича. Выяснить, является мужчина настоящим отцом светской дивы, помогла генетическая экспертиза. Стоит отметить, вероятность того, что Александр Александрович биологический отец Даны составляет 99, 9%. Но несмотря на факт подтверждения родства, сердце Борисовой не растопилось. Телеведущая только лишь добавила, что не собирается решать проблемы мужчины.
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