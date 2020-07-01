Виторгана закидали камнями за непристойное видео с дочерью

Многодетный отец Эммануил Виторган души на чает в своей дочери Этель. Недавно он обнародовал в своем "Инстаграме" трогательное видео с наследницей, однако на новую публикацию отреагировали далеко не так, как он рассчитывал.
На коротком ролике Этель сидит на детском горшке и ведет диалог с матерью Ириной. Супруга Виторгана интересуется у дочери, любит ли та свою сестру Клару.
Безобидное, казалось бы, видео спровоцировало шквал негатива под постом Виторгана. Пользователи Сети закидали Виторгана камнями из-за якобы непристойного ролика.
Весомая часть людей посчитала, что подобные кадры могут навредить ребенку. Кто-то предположил, что видео попадет в распоряжение сомнительных личностей, что явно не нужно Виторгану и его семье. Некоторые заявили, что такие видео уместны сугубо для домашнего архива, а для публичного использования не подходят.
Стоит отметить, что нашлись и лояльные к действиям Виторгана люди. Поклонники актера выразили мнение о том, что стоит проще относиться к видеороликам с детьми, поскольку никакого злого умысла они не несут. При этом критикам Виторгана напомнили, что артист вправе самостоятельно решать, что выкладывать в публичный доступ, а что придержать.
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