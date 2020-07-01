"Взяла и разорвала": Соловьев заявил о фиаско Собчак

Владимир Соловьев высказался в адрес своей бывшей соведущей Анны Шафран и отметил, что девушка прекрасно выступила на интервью с Собчак. Напомним, Анна стала еще одной участницей Youtube-передачи Ксении.

Несколько дней назад на просторах Интернета появилось долгожданное интервью Ксении Собчак с Анной Шафран. Девушка является бывшей коллегой по цеху Владимира Соловьева. После выхода нового выпуска интервью, комментарий телеведущего не заставил себя долго ждать. Мужчина высказался по поводу беседы Собчак и отметил, что его соведущая просто "разорвала" Ксению в прямом эфире.

Владимир Соловьев, посмотрев последний выпуск "Осторожно, Собчак!", участницей которого стала его коллега Анна Шафран, накинулся на девушку с комплиментами и хвалебными речами. По словам ведущего, за Анну Борисовну он готов порвать любого, особенно, если это человек, имеющий противоположные политические взгляды.

"Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила, взяла и разорвала гражданку Собчак", – отметил Владимир в эфире "Соловьев Live".

Сама же Ксения Собчак не совсем согласилась с позицией Соловьева, но подтвердила тот факт, что интервью стало одним из самых удачных. Телеведущая добавила, что ей был интересен именно такой формат диалога. Несмотря на попытки Ксении обсудить беседу с Анной, Владимир Соловьев продолжал отпускать комплименты в адрес Анны Шафран. Мужчина даже заявил, что бывшая соведущая является выдающимся журналистом и блестящим профессионалом.

Напомним, что Анна Борисовна покинула программу по инициативе Соловьева, проработав на канале около 12 лет. Телеведущий заверил, что журналистам просто стало тесно на одной площадке. Теперь Шафран работает над собственными проектами и передачами.