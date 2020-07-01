Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Среда
1 июля
Лента новостей
13:19
Отец Даны Борисовой вынужден ночевать в подъездах
13:07
Истощена: всплыли ужасающие данные о зараженной коронавирусом Цой
13:02
Какие изменения в России произошли с 1 июля
12:36
Произошло нападение на сына Ирины Цывиной
12:10
"Он выпивал": мать назвала причину смерти актера Максима Парфенова
12:01
Виторгана закидали камнями за непристойное видео с дочерью
11:32
Стала известна причина развода Асмус и Харламова: пьянство и игромания Гарика
11:24
"Взяла и разорвала": Соловьев заявил о фиаско Собчак
10:49
Пранкеры Лексус и Вован от лица Чичваркина разыграли Боню на тему голосования по поправкам к Конституции
10:44
"Кожа да кости": Асмус ужаснула внешним видом после заявления о разводе с Харламовым
10:39
Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин
10:17
Волочкова пригрозила губернатору Нижегородской области: Вы очень пожалеете
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июля 2020 года
06:01
Тодоренко винит себя за разлуку с сыном
04:02
"Большой грех!": Гузеева набросилась на невесту в эфире "Давай поженимся"
02:08
"Не дает усомниться": брак Петросяна и Брухуновой назвали расчетливым союзом
23:54
Восьмилетний сын может уехать от Киркорова после дня рождения
22:04
Эксперт: Путин больше не может поддерживать Лукашенко
22:04
Топурия впервые вышла в свет с новым парнем
21:49
Как войти в рабочий режим после самоизоляции
21:36
Экс-супруга короля Малайзии показала подросшего сына: Маленький счастливый принц
21:10
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц
20:58
Компания Cirque du Soleil просит защитить ее от банкротства
20:35
"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!
20:27
Путин и Лукашенко обнялись при встрече подо Ржевом (видео)
19:50
Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли
19:46
Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян
19:29
Житель Алтая бросил жену-инвалида в подвал и избил до смерти
19:16
Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить
18:51
Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19
18:40
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
18:21
Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт
18:07
Косметолог рассказала о способе "загореть" без солнца и солярия
17:56
В Анапе ребенок умер, играя в песке на пляже
17:47
Концерты drive-in: в Лужниках выступят The Hatters и Zivert
17:34
"Смириться очень трудно": Басков показал могилу отца
17:33
Звезда сериала "Воронины" Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать
17:04
44-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли продемонстрировала стройное тело в микрокупальнике
16:34
Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
16:32
В Подмосковье 14-летний школьник до смерти забил мужчину
16:32
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
16:17
Жители Подмосковья жалуются на нашествие змей
16:07
Кадыров призвал сделать Путина президентом пожизненно
16:00
Звезды "Великолепного века" Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми
16:00
Школьникам из разных классов запретят общаться между собой
16:00
Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу
15:54
Дроздов открестился от дружбы с Познером
15:21
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения
15:18
Похудевшая Ирина Пегова спровоцировала жаркие споры в Сети
15:12
Анна Мария Ефремова махнула рукой на свою мать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой
Семье погибшего в аварии с участием Ефремова водителя нанесли новый удар
"Не ее лицо": Пугачева без косметики напугала народ
"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев
Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Шоу-бизнес

"Взяла и разорвала": Соловьев заявил о фиаско Собчак

Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Соловьев высказался в адрес своей бывшей соведущей Анны Шафран и отметил, что девушка прекрасно выступила на интервью с Собчак. Напомним, Анна стала еще одной участницей Youtube-передачи Ксении.
прочитано 17281 раз

Несколько дней назад на просторах Интернета появилось долгожданное интервью Ксении Собчак с Анной Шафран. Девушка является бывшей коллегой по цеху Владимира Соловьева. После выхода нового выпуска интервью, комментарий телеведущего не заставил себя долго ждать. Мужчина высказался по поводу беседы Собчак и отметил, что его соведущая просто "разорвала" Ксению в прямом эфире.

ПО ТЕМЕ

Соловьев разнес "Современник" за слова о ДТП с Ефремовым

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Владимир Соловьев, посмотрев последний выпуск "Осторожно, Собчак!", участницей которого стала его коллега Анна Шафран, накинулся на девушку с комплиментами и хвалебными речами. По словам ведущего, за Анну Борисовну он готов порвать любого, особенно, если это человек, имеющий противоположные политические взгляды.

"Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила, взяла и разорвала гражданку Собчак", – отметил Владимир в эфире "Соловьев Live".

Сама же Ксения Собчак не совсем согласилась с позицией Соловьева, но подтвердила тот факт, что интервью стало одним из самых удачных. Телеведущая добавила, что ей был интересен именно такой формат диалога. Несмотря на попытки Ксении обсудить беседу с Анной, Владимир Соловьев продолжал отпускать комплименты в адрес Анны Шафран. Мужчина даже заявил, что бывшая соведущая является выдающимся журналистом и блестящим профессионалом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, что Анна Борисовна покинула программу по инициативе Соловьева, проработав на канале около 12 лет. Телеведущий заверил, что журналистам просто стало тесно на одной площадке. Теперь Шафран работает над собственными проектами и передачами.

Автор: 1 июля 2020, 11:24 Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Раде высказались о шансах Зеленского стать последним президентом Украины
Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Зеленскому пригрозили уголовным делом за закон о запрете русскоязычных школ

Шоу-бизнес

Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
Дроздов открестился от дружбы с Познером
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить

У артистки сорвались десятки концертов
Шоу-бизнес

Топурия впервые вышла в свет с новым парнем

Они вместе почти год
Шоу-бизнес

"Смириться очень трудно": Басков показал могилу отца

Артист не может оправиться от потери

Шоу-бизнес

Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены

Актера не накажут за рукоприкладство

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+