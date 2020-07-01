Волочкова пригрозила губернатору Нижегородской области: Вы очень пожалеете

Анастасия Волочкова намерена вывести на чистую воду губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Незаконно посетившая монастырь балерина негодует из-за того, что к ней пришли полицейские и выписали штраф.

На днях Анастасия Волочкова съездила в Нижегородскую область, чтобы посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Как пишут СМИ, балерина не проезжала через контрольно-пропускной пункт, а оставила автомобиль у дороги. В Дивеево она попала через лес. А ведь в регионе действует режим самоизоляции.

После храма Волочкова направилась в гости к поклонникам. Там и застали правоохранители танцовщицу. Они составили протокол и выписали штраф. Происходящее стражи порядка снимали на телефон. После чего видео оказалось в Сети.

Балерина в ярости. Она не понимает, почему полицейские приехали только к ней, ведь в монастыре было много других прихожан. Анастасия также отметила, что ее никто не останавливал, она спокойно въехала в регион, о карантине она не знала. Поэтому знаменитость уверена – полицейских прислал губернатор области, чтобы пропиариться на ее имени.

"Господин Никитин, если бы вы были благородны и узнали, что в город приехала заслуженная артистка, вы бы цветы мне прислали, а не вот этих вот гонцов", – сказала она.

Волочкова также недоумевает, почему глава региона не прислал полицейских в монастырь, а на частную территорию: "Вы хотели поглумиться надо мной? Хотели рыцарский поступок совершить?". Танцовщица, расстроенная слитым в интернет видео, пообещала наказать Никитина. Она пригрозила обнародовать информацию о хищениях, воровстве и вранье губернатора. "Я думаю, что вы очень пожалеете о том, что сделали", – закончила Волочкова.