"Дешевый и омерзительный спектакль": Волочкова рвет и мечет из-за слитого видео ее отдыха

Когда Анастасия Волочкова ехала на богомолье в Дивеевский монастырь, то и подумать не могла, какой скандал разгорится. Она лишь хотела поставить свечку, приложиться к иконе. А в итоге ее оштрафовали, и сам губернатор приехал к ней с "гонцами".

"Почему губернатор Нижегородской области Никитин решил использовать мое имя и отыграться на мне? – задает риторический вопрос Волочкова. – Дабы решать свои проблемы, прикрывая собственные нечестные дела и отводя внимание от реальных проблем области, недовольства людей и своего невежества!"

"Поступок губернатора по отношению ко мне был низким и несправедливым! – уверена Настя. – Был бы благороден, узнав, что я в городе, прислал бы букет цветов, а не наряд из гонцов, не представившихся и не показавших документы. Он устроил дешевый и омерзительный спектакль. Попытка унизить и огорчить женщину не делает ему чести! Совести у Вас нет по отношению к людям..."

Действительно, попавшее в Сеть видео беседы губернатора и балерины наделало шума. Она сидела, отдыхала с друзьями, как вдруг ворвались посторонние люди и стали снимать. "Вы позволили выложить Вашим "гонцам" видео в "Ютуб", снятое типа для протокола, который я не подписала, потому что он составлен был нелепо и с нарушениями, что незаконно!" – рвет и мечет Волочкова.

"И я Вам отвечу на развернутую войну. Поверьте, эти ролики о Ваших сомнительных действиях, которые Вы совершили за время Вашего правления, заинтересуют людей куда больше, чем бесстыжим образом выложенный ролик моего эмоционального разговора!" – пригрозила балерина.

