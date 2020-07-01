"Большой грех!": Гузеева набросилась на невесту в эфире "Давай поженимся"

В новом выпуске программы "Давай поженимся!" на Первом канале
25-летняя невеста Кристина выбрала нестандартный конкурс, чтобы впечатлить
своего жениха. Девушка предложила 32-летнему Дмитрию "выпустить пар". Надев
защитные костюмы, оба участника должны были закидать друг друга пирожными и
тортами.
Мужчина без особого энтузиазма согласился на данную авантюру: пирожные он даже не кидал, а просто пачкал костюм потенциальной невесты, а на лице его читалось недоумение. Лариса Гузеева и Роза Сябитова с долей непонимания смотрели на происходящее. После сюрприза они высказали все, что об этом думают.
"Честно, я не голодала в своей жизни ни одного дня, я рано стала работать и зарабатывать очень хорошо. Но это грех большой! Хлеб, вот это все… Ну как? Это же чей-то труд!" – набросилась на невесту Гузеева.
Сябитова согласилась со словами Ларисы и добавила: "Невеста взяла все и перечеркнула".
В социальных сетях люди сходятся во мнении, что такие конкурсы лучше не проводить вовсе. "Мой папа был комбайнером и летом в такую жару, в пыли он косил пшеницу для хлеба, ужас такое делать и показывать по каналу", "Самый отстойный и унизительный сюрприз", – оставили комментарии пользователи в соцсети "Инстаграм".
Дмитрий, судя по всему, был солидарен с ведущими и телезрителями, поэтому в финале шоу выбрал другую невесту.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Домовой
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Дочь не хочет рожать
Молочница год не проходит
Напутствие для россиян
Чувство вины
Появилась новость, что Заворотнюк возвращается на сцену. Значит она здорова? Слава врачам!
За неделю набрала 10 килограмм