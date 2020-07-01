"Большой грех!": Гузеева набросилась на невесту в эфире "Давай поженимся"

На передаче "Давай поженимся!" участница шоу предложила жениху неоднозначный конкурс. Мужчина его явно не оценил.



В новом выпуске программы "Давай поженимся!" на Первом канале 25-летняя невеста Кристина выбрала нестандартный конкурс, чтобы впечатлить своего жениха. Девушка предложила 32-летнему Дмитрию "выпустить пар". Надев защитные костюмы, оба участника должны были закидать друг друга пирожными и тортами.



Мужчина без особого энтузиазма согласился на данную авантюру: пирожные он даже не кидал, а просто пачкал костюм потенциальной невесты, а на лице его читалось недоумение. Лариса Гузеева и Роза Сябитова с долей непонимания смотрели на происходящее. После сюрприза они высказали все, что об этом думают.

"Честно, я не голодала в своей жизни ни одного дня, я рано стала работать и зарабатывать очень хорошо. Но это грех большой! Хлеб, вот это все… Ну как? Это же чей-то труд!" – набросилась на невесту Гузеева.

Сябитова согласилась со словами Ларисы и добавила: "Невеста взяла все и перечеркнула".

В социальных сетях люди сходятся во мнении, что такие конкурсы лучше не проводить вовсе. "Мой папа был комбайнером и летом в такую жару, в пыли он косил пшеницу для хлеба, ужас такое делать и показывать по каналу", "Самый отстойный и унизительный сюрприз", – оставили комментарии пользователи в соцсети "Инстаграм".

Дмитрий, судя по всему, был солидарен с ведущими и телезрителями, поэтому в финале шоу выбрал другую невесту.