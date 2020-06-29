"Все у нас будет!": Гузеева призналась в любви известному актеру

Знаменитость пожаловалась, что из-за эпидемии коронавируса не сможет в этом году увидеть синее море. В своем инстаграм-аккаунте Лариса Гузеева рассказала, что проведет лето на даче.
Пост телеведущая сопроводила фотографией, где она позирует во дворе дома. В кадре звезда сидит на сером пуфе под яблоней. "Зеленого океана у меня никто не отнимет", – подписала снимок Гузеева.
Фото актрисы прокомментировал ее коллега Эвклид Кюрдзидис. Он пообещал отвезти телеведущую в любое место, какое она захочет. "Все у нас будет! И синий и зеленый океаны", – обратился к Гузеевой актер.
Звезда была тронута вниманием Кюрдзидиса. "Обещаешь? Люблю тебя", – оставила комментарий растроганная артистка.
Отметим, что муж не отреагировал на эмоциональное признание Гузеевой. Актриса состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. У пары есть дочь Ольга.
Ранее журналисты попросили Ларису Гузееву прокомментировать развод Гарика Харламова. Актриса и юморист давно враждуют. Они периодически обмениваются колкими репликами в адрес друг друга.
Телеведущая заявила, что ей плевать на личную жизнь Харламова. Она не собирается приглашать юмориста на съемки своего шоу на Первом канале.
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