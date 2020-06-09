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"История должна стать показательной": Ефремова лишат звания заслуженного артиста

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очевидно, карьера Михаила Ефремова подошла к концу. Актер должен ответить за совершенное преступление.

Продолжение: Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
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Какое наказание получит Михаил Ефремов за смертельное ДТП, будет известно позднее. А пока очевидно, что актер лишится звания "Заслуженный артист РФ", в случае, если суд признает его вину. Это произойдет, согласно статье 48 уголовного кодекса.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Кстати, с такой идеей ранее выступал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Однако тогда не было достаточных законных оснований для подобного решения.

"Вся эта история должна стать показательной для так называемой "богемы", которая привыкла, что им все сходит с рук", – считает эксперт. Также Манукян предполагает, что Ефремов получит вполне реальный срок за совершенное деяние.

Сам актер полностью признает свою вину. Очевидно, что сейчас он очень переживает за свою дальнейшую жизнь.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, Михаила Ефремова спустя сутки после происшествия доставили в Таганский суд Москвы, чтобы избрать актеру меру пресечения. Там же он впервые в трезвом состоянии прокомментировал ДТП. Суд решил, что актер должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие.

Автор: 9 июня 2020, 21:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Какой ужас. Вы о чем вообще? Ну давайте всех артистов , кто заболел раком или алкоголизмом ,или деменцией, - всем снять заслуженных и тем более более из артистов. И вытравить все титры из кинофильмов.
И правда ужас. Что за страна у нас, пьяным за руль нельзя, наркоту нельзя, убить и то никого нельзя, кошмар ! Давайте петицию создадим, они сейчас популярны, чтобы всем артистам, совершившим преступление, ордена давать и специальную премию тыщ по сто ежемесячно и пожизненно, они ж АРТИСТЫ! Давайте ?
Гость
Ответить
Какой ужас. Вы о чем вообще? Ну давайте всех артистов , кто заболел раком или алкоголизмом ,или деменцией, - всем снять заслуженных и тем более более из артистов. И вытравить все титры из кинофильмов.
1

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