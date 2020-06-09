Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал

Михаилу Ефремову, устроившему пьяное ДТП со смертельным исходом, избрали меру пресечения в Таганском суде. Как говорят очевидцы, актер расплакался в клетке. А несколько минут назад в суд вызвали "скорую помощь".

Как сообщает телеграм–канал "НеМалахов", медицинская помощь потребовалась не виновнику аварии, а журналистке, присутствовавшей на слушании дела.

Ефремова привезли к зданию суда в районе 8 часов вечера. В стримах можно было увидеть, что артист сильно подавлен. Было видно, что сидя на скамье подсудимых за решеткой, он сотрясается от рыданий.

Михаил Ефремов признает свою вину. "Сколько вы выпили? – Не помню. Где вы пили? – Я не хочу с вами разговаривать. Вы признаете себя виновным? – Да, конечно признаю. Куда я денусь-то", – цитирует фрагмент интервью "НеМалахов".

Суд отправил Михаила Олеговича под домашний арест до 9 августа 2020 года.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в центре Москвы. Артист в нетрезвом состоянии управлял внедорожником Jeep Grand Cheroky. Не справившись с управлением он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем грузовой "газелью". Ефремов был настолько пьян, что не смог объяснить полиции обстоятельства происшествия.

Водитель отечественного автомобиля оказался зажат в кузове транспорта, получил тяжелые травмы и скончался в реанимации. Ефремову грозит до семи лет тюрьмы.