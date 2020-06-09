"Это, конечно, чудовищно": появился первый трезвый комментарий Ефремова о ДТП

Вечером 8 июня 56-летний Михаил Ефремов находился за рулем в нетрезвом состоянии. Внезапно актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, водитель которого скончался. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя сутки Ефремова доставили в Таганский суд Москвы, чтобы избрать актеру меру пресечения. Следствие настаивает на том, чтобы заслуженного артиста поместили под домашний арест.
По коридорам здания суда Михаил Олегович передвигался медленно, с опущенной вниз головой, в очках и защитной маске. Очевидно, актер переживает за свою дальнейшую судьбу. Примечательно, что в зале суда Ефремов также выражал отчаяние. Он сидел на скамье и смотрел в пол.
Когда судья спросил, признает ли Михаил Олегович свою вину, он утвердительно кивнул головой. Телеграм-канал Mash приводит первые слова Ефремова о ДТП:
"Все это, конечно, чудовищно".
Напомним, недавно дочь-лесбиянка Михаила Ефремова прокомментировала происходящее. Девушка считает, покрывать отца в этом случае весьма глупо. Она разочаровалась в отце.
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