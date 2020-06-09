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Биполярное расстройство: Ефремов готов причинить себе вред на публике

Биполярное расстройство: Ефремов готов причинить себе вред на публике

Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Помимо давно циркулирующих "в тусовке" слухов об алкоголизме Михаила Ефремова, в итоге приведшего к трагедии со смертельным исходом, непосредственно на лице актера имеются и непосредственно указывающие на наличие такой зависимости признаки. Характерный габитус алкоголика включает в себя ярко выраженные сосудистые прожилки, мешки под глазами, дряблую кожу, отечность.
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О наличии у Михаила Олеговича признаков хронического алкоголизма свидетельствует множество видеозаписей. Взять хотя бы происшествие в Самаре, когда актер, не осознавая того, что шепчет себе под нос, вышел из себя в ответ на замечания зрителей и использовал в их адрес ненормативную лексику.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

"Тихая, невнятная и шепелявая речь, принимаемая самим пациентом за нормальную и внятную – это уже проявление слуховых галлюцинаций. Они же, в свою очередь, указывают на наличие психотического состояния", – прокомментировал "Дни.ру" руководитель Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский.

Получается, Михаил Ефремов уже давно нуждался в квалифицированной психиатрической помощи, но по каким-то причинам не получал ее. Сейчас, когда общественность волнует сам факт возможности ухода артиста от ответственности после ночного смертельного ДТП, эта информация может оказаться крайне важна.

Михаил Ефремов. Фото:vlad_zhen/Instagram/www.globallookpress.com

Как сообщают СМИ, в ночь с 8 на 9 июня супруга вызвала Михаилу Олеговичу врачей-психиатров. Кто-то рассмотрел даже, что специалисты принесли с собой специальную одежду для фиксации конечностей. К этому могло быть, как минимум, два повода.

Хаминский рассказал, что одна из особенностей алкоголиков в накоплении проблем психического плана. И чем дольше во времени употребляется алкоголь, тем психическое состояние хуже. Проще говоря, когда "прокладка не выдерживает", случается срыв.

Это происходит из-за токсического воздействия как самого алкоголя, так и продуктов его распада. Сосуды реагируют на эти токсичные вещества, сосудистая энцефалопатия ведет к резкому скачку черепного давления, определенные участки мозга не получают питание. Такой срыв в народе называют "белой горячкой". Чем не повод применить смирительную рубашку, чтобы больной не нанес вреда себе и окружающим? Не факт, конечно, что сопутствующим алкоголизму заболеванием у Ефремова является именно острый психоз, но алкоголизм – это психическое заболевание, которое лечит врач психиатр-нарколог. И любой эмоциональный раздражитель может послужить "пусковым механизмом". А уж участие в столь разрушительном ДТП, каким бы пьяным человек ни был, несет в себе еще и психотравму. По словам Хаминского, по приезде домой Ефремов мог впасть в состояние дисфории, вследствие которого у него проявилось биполярное расстройство.

С учетом того, что известно об этой психиатрической проблеме, выходит, что вторым поводом к применению пресловутой смирительной рубашки могли стать попытки суицида как результата глубоко подавленного состояния после осознания произошедшего. Ведь если на психику завязаны все системы организма, всплеск психических заболеваний мог повлечь и психо-соматические последствия, и неврологические нарушения, и сердцебиение, и сосудистые нарушения, и, самое главное, страх.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В НДЦ клинической психиатрии отметили, что если бы актер проснулся в следственном изоляторе, его состояние только бы ухудшилось. "Не надо думать, что если человека повезли в больницу, его "отмазывают". Возможно, ему реально спасают жизнь, чтобы он мог быть полноценным участником процессуальных действий", – пояснили нам в интервью.

Мог ли Ефремов на самом деле попытаться совершить суицид? Оказывается, такие риски действительно колоссальны. Помимо всех проблем, о которых было написано выше, к этому располагает даже не чувство вины, а само актерство.

Такие люди очень часто склонны драматизировать и работать на публику и за пределами сцены, проживая обычную жизнь "без четвертой стены". А при наличии истероидного типа акцентуации характера личности пословица "На миру и смерть красна" вполне может стать поводом к причинению себе реального вреда.

9 июня 2020, 20:32

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