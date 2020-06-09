Располневшая за карантин Самойлова продемонстрировала изменившуюся фигуру в купальнике

Оксана Самойлова несколько дней назад заявила, что за период самоизоляции набрала шесть килограммов. Впрочем, девушка не стесняется надевать откровенные наряды.

Так, накануне она порадовала подписчиков своего инстаграм-аккаунта пикантной фотографией. Бизнес-леди облачилась в желтое бикини в тематике 90-х. Лиф выполнен в стиле топа, а плавки притянуты к талии.

Глядя на фигуру Оксаны Самойловой, сложно поверить, что она – мама четверых детей. Некоторые поклонники отметили, что набранные шесть килограммов пошли девушке на пользу – формы звезды "Инстаграма" стали более аппетитными.

Так как границы закрыты, а на улице стоит поистине летняя жара, Джиган и Оксана организовали дочерям домашний досуг. Еще несколько недель назад пара приобрела надувную детскую площадку.

Также на территории дома есть бассейн и огромная лужайка. Чтобы малышки не скучали, родители пригласили аниматоров и устроили пенную вечеринку. Оксана Самойлова с удовольствием приняла участие в веселье. На одном из видео в "Сторис" супруга Джигана купается в белоснежной пене.

Напомним, первое слушание по бракоразводному процессу состоится уже 15 июня. Поклонники подозревают, что рэпер вымолил прощение у жены, однако бизнес-леди настроена идти до конца. Девушка заявила, что уже приняла решение, и не намерена его менять.