Довел развод с Джиганом: Самойлова отправилась делать уколы

Оксана Самойлова часто признавалась своим подписчикам, что больше всего на карантине ей не хватает салонов красоты и различных косметических процедур. В своем инстаграм-аккаунте девушка показала, что при первой же возможности добралась до собственного салона и сделала комплекс омолаживающих процедур.

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