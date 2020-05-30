Довел развод с Джиганом: Самойлова отправилась делать уколы

На днях Оксана Самойлова сделала публичное заявление о том, что открыла двери своего салона. Девушка уверяет, что находиться в помещении безопасно. По словам знаменитости, все меры предосторожности в салоне соблюдены. Обслуживающий персонал использует не только респираторы и перчатки, но и надевает пластиковые защитные экраны.
После презентации открытия салона Самойлова поспешила рассказать своим подписчицам о любимых процедурах, позволяющих девушке так сногсшибательно выглядеть. Домашний уход больше не радовал Оксану, и она решила пойти на крайние меры. Самойлова показала, как колет себе кисти рук, колени и локти. Мастер салона порекомендовал всем женщинам подтягивать и корректировать кожу подобными инъекциями. Сама же Оксана комментирует, что делает такие процедуры всего раз в год.
В Инстаграме звезды косметолог объяснил, что кожа рук и шеи – намного тоньше, чем в других частях тела, именно поэтому она начинает стареть первой. Для предотвращения преждевременного старения нужно уделять внимание таким проблемным зонам.
Напомним, что несколько дней назад Самойлова публично заявила, что бракоразводный процесс с репером Джиганом все еще продолжается и девушка не планирует мириться с мужем. Несмотря на все трудности, звездная пара живет в одном доме. По словам Оксаны, они продолжают быть любящими родителями.
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