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Шоу-бизнес
Довел развод с Джиганом: Самойлова отправилась делать уколы

Довел развод с Джиганом: Самойлова отправилась делать уколы

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Оксана Самойлова часто признавалась своим подписчикам, что больше всего на карантине ей не хватает салонов красоты и различных косметических процедур. В своем инстаграм-аккаунте девушка показала, что при первой же возможности добралась до собственного салона и сделала комплекс омолаживающих процедур.
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На днях Оксана Самойлова сделала публичное заявление о том, что открыла двери своего салона. Девушка уверяет, что находиться в помещении безопасно. По словам знаменитости, все меры предосторожности в салоне соблюдены. Обслуживающий персонал использует не только респираторы и перчатки, но и надевает пластиковые защитные экраны.

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 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

После презентации открытия салона Самойлова поспешила рассказать своим подписчицам о любимых процедурах, позволяющих девушке так сногсшибательно выглядеть. Домашний уход больше не радовал Оксану, и она решила пойти на крайние меры. Самойлова показала, как колет себе кисти рук, колени и локти. Мастер салона порекомендовал всем женщинам подтягивать и корректировать кожу подобными инъекциями. Сама же Оксана комментирует, что делает такие процедуры всего раз в год.

В Инстаграме звезды косметолог объяснил, что кожа рук и шеи – намного тоньше, чем в других частях тела, именно поэтому она начинает стареть первой. Для предотвращения преждевременного старения нужно уделять внимание таким проблемным зонам.

Напомним, что несколько дней назад Самойлова публично заявила, что бракоразводный процесс с репером Джиганом все еще продолжается и девушка не планирует мириться с мужем. Несмотря на все трудности, звездная пара живет в одном доме. По словам Оксаны, они продолжают быть любящими родителями.

Автор: 30 мая 2020, 12:08 Источник: Инстаграм Оксаны Самойловой ✓ Надежный источник

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