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Нарколог оценил степень опьянения устроившего смертельное ДТП Ефремова

Нарколог оценил степень опьянения устроившего смертельное ДТП Ефремова

Фото: Роман Канащук/ТАСС
Стало известно, что Михаил Ефремов сел за руль в состоянии опьянения, которое оценивается в 2,1 промилле. Нарколог Олег Стеценко объяснил, что означают эти цифры.
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После аварии артист прошел экспертизу, которая показала в его крови алкоголя в соотношении 1,05 миллиграмма к литру. Это относится к тяжелой степени опьянения и приравнивается к 2,1 промилле.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Эксперт рассказал, что когда речь идет о двух и выше промилле, то споры отпадают. "Это говорит о том, что человек был вдрызг пьян", – цитирует специалиста телеканал "360".

Рассуждать о том, сколько именно выпил актер, довольно сложно. Ведь для кого-то, чтобы получить два промилле, достаточно выпить бутылку пива. По словам Стеценко, для такого человека, как Михаил Ефремов, нужно выпить литров пять.

Он отметил, что если человек пьет нечасто, то при таких дозах у него резко снижается скорость реакции. Но в случае с артистом иная картина. Дело в том, что за годы стажа организм адаптируется и начинает выбрасывать всякие защитные механизмы.

Нарколог добавил, что на фоне сильного опьянения стимуляторы будут работать так, что человек будет чувствовать себя на разогнанном допинге. Ему будет хотеться чего-то быстрого и экстремального.

Напомним, Михаил Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Актер врезался на большой скорости в фургон Сергея Захарова, который скончался в реанимации. Актер признал свою вину, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: 9 июня 2020, 14:39 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мария Иванова
Ответить
Тварь,а не актёр!!!!!
1

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