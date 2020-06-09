Появившуюся без лифчика Бондарчук попросили одеться

Знаменитость показала поклонникам интимную фотографию, сделанную во время отдыха на море. На снимке, опубликованном в социальной сети "Инстаграм", Светлана Бондарчук запечатлена в белой майке и коротких шортах.
В подписи к кадру модель призналась, что после смягчения ограничений записалась к косметологу, массажисту, мастеру маникюра и другим специалистам. "Хотя мы были прекрасны и так, да, девочки?" – обратилась звезда к подписчицам.
Пользователи обратили внимание, что на фотографии модель позирует без нижнего белья. "Вы любой красотке фору дадите! Молодая, красивая, энергичная, умная", "Вы такая естественная!" – восхитились комментаторы.
Некоторые раскритиковали внешний вид звезды. По их мнению, Бондарчук следует носить более скромные наряды: "Надевайте бюстгальтер. Для другого возраста этот вид", "Фото ужасное. Зачем выкладывать, не понимаю..."
Ранее знаменитость разместила видеозапись, где она занимается йогой. В комментариях многие отметили, что в самоизоляции Светлана Бондарчук стала выглядеть хуже. Модель перестала наносить макияж и закрашивать седину.
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