Пропавшая певица МакSим скоро появится на телеэкранах и концертах

Менеджер 36-летней Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова рассказала, что певица выйдет в свет в августе 2020 года. На данный момент знаменитость чувствует себя хорошо. Она надеется, что после пандемии коронавируса приступит к записи новых песен и подготовке концертной программы.
Кроме того, МакSим планирует появиться на телепередачах. Певица расскажет, как складывалась ее жизнь на протяжении последнего года, о своих переживаниях и состоянии. А пока знаменитость много гуляет, продолжает уделять время физическим нагрузкам.
Напомним, в апреле 2019 года певица попала в ДТП. Она получила множественные травмы, состояние оценивалось как тяжелое. МакSим мучили головные боли. Не обошлось без посттравматического синдрома. У певицы были нарушения со сном и проблемы с сосудами. Она испытывала тревогу, а также эмоциональное и физическое недомогания.
Из-за больших проблем со здоровьем в феврале этого года МакSим пришлось снова лечь в больницу. Тогда же певица выступила с заявлением о прекращении концертной деятельности.
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