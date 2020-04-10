"Полная отключка": что случилось с пропавшей певицей МакSим

Певица МакSим давно пропала с радаров фанатов. Не могут связаться с артисткой и ее знакомые. Всем беспокоящимся ответил официальный представитель исполнительницы.

Когда-то рыжеволосая с хрустальным голосом певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) была одной из самых популярных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе. Ее песни "Трудный возраст", "Стану ветром", "Знаешь ли ты" распевала вся страна, они стали хитами.

Но сейчас об артистке ничего не слышно. В 2019 году Марина попала в автомобильную аварию, в которой, по словам ее помощницы Маргариты Соколовой, сильно пострадала. В сети даже распространились фото певицы, чье тело обезобразили гематомы и синяки. Вскоре артистка заявила о прекращении творческой деятельности в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Тем не менее, в конце года Марина приняла участие в сборном концерте, где получила премию. Тогда наблюдательные поклонники обратили внимание на то, что что лицо певицы сильно изменилось. Немедленно поползли слухи о том, будто Максимова страдает алкогольной зависимостью.

Сейчас певица не выходит на связь. В ее "Инстаграм" последняя публикация датирована 14 февраля. Та же Маргарита Соколова в честь 8 марта выкладывала видео с Мариной, там артистку плохо видно. Поклонники теряются в догадках, что случилось с их любимицей, и строят самые разные версии.

Интересно, что и знакомые не могут дозвониться до МакSим. Так, известный радиоведущий Максим Привалов признался, что с февраля тщетно набирает певице. "У меня есть ее личный номер. Я пишу, звоню на него – не получается", – пожаловался он. Говорят, Марина полностью изолировалась и даже перестала посещать тренировки по боксу, которые, как она сама уверяла, были ее отдушиной.

Маргарита Соколова поспешила успокоить взволнованную общественность. "А почему Марина должна брать трубку, если она отдыхает? Я неоднократно говорила, что сейчас полный релакс, никакого общения и интервью, никаких съемок", – заявила помощница артистки.

По ее словам, Марина занята домом, у нее все в порядке и чувствует она себя хорошо. "Те, на кого она не берет трубки, только называют себя друзьями. С близкими она общается. В этом нет ничего странного – сейчас должны быть полная отключка от работы и каких-то обсуждений", – цитирует Соколову сайт "Комсомольская правда".