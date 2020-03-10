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Пропавшую МакSим сняли в важный день

МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На протяжении последних месяцев вокруг певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) ходят разные слухи. Артистка ушла в тень, пожаловавшись на проблемы со здоровьем, однако на днях в Сети появилось ее свежее фото.
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С весны 2019 года в Сети стали муссироваться данные о том, что у Марины Максимовой серьезные проблемы со здоровьем. Якобы это даже отразилось на ее внешности. В интернете в изобилии фото с выступлений артистки. Пользователи комментировали негативно. По их мнению, МакSим выглядела опухшей, одутловатой, располневшей, а пела очень странно. Кто-то вовсе в пух и прах раскритиковал артистку.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Затем стало известно, что певица попала в автомобильную аварию. В результате ДТП Марина сильно пострадала. Официальный представитель звезды Маргарита Соколова сообщила, что потребовалась долгая реабилитация, поэтому та взяла паузу в работе. Певица буквально пропала: перестала выступать, давать интервью, посещать светские мероприятия, вести страницу в социальной сети "Инстаграм".

А ведь МакSим ушла в тень в самый интересный момент. Несколькими днями ранее она продемонстрировала кольцо с внушительным камнем, дав понять, что получила предложение руки и сердца. Однако свадьба, по всей вероятности, пока только в планах.

И вот Маргарита Соколова обнародовала новое фото артистки. На снимке Марина Максимова запечатлена зажигающей свечи на праздничном торте. Оказывается, 8 марта исполнилось 11 лет старшей дочери МакSим Александре. "Сегодня был чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий!" – объявила помощница артистки.

Также она рассказала о состоянии певицы, отметив, что все хорошо. "Это просто перерыв для восстановления сил. Это отрыв от круговорота событий и работы. Погружение в теплую домашнюю атмосферу и релакс. Нельзя, чтобы жизнь проходила мимо. Иногда нужно ей и наслаждаться", – заявила Соколова.

Между тем не все верят, что МакSим переживает посттравматический синдром. Ранее телеведущая и звезда реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева заявила, что проблема певицы – в алкоголизме. Якобы она видела, что исполнительница много пьет. С моделью солидарна и скандально известный блогер Лена Миро.

Автор: 10 марта 2020, 09:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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