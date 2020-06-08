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Бузова показала свою неприлично дорогую обувь

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова получает дорогие подарки от своего возлюбленного Давида Манукяна. Телеведущая не устает хвастаться ими своим поклонникам.
прочитано 200 раз

Ольга Бузова никогда не расстается со своим телефонам. Поющая телеведущая снимает практически каждый момент своей жизни и рассказывает о происходящем поклонникам. Например, недавно она сняла десяток видео во время домашнего свидания с избранником Давидом Манукяном.

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Молодой человек, который на прошлой неделе без повода купил Ольге бриллиантовые украшения, вновь сделал ей подарок – кроссовки Versace, стоимость которых достигает 70 тысяч рублей. Также Давид накрыл роскошный стол. Таким образом возлюбленные отметили 10 месяцев со дня знакомства.

К слову, на днях Манукян также побаловал себя новой одеждой. Блогер рассказал, что потратил на предметы гардероба один миллион рублей. Всего несколько лет у молодого человека были проблемы с финансами, однако теперь он одевается в магазинах ЦУМа.

Поклонники с нетерпением ждут свадьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Телеведущая не раз говорила, что очень хочет родить ребенка. Однако если до 35 лет этого не сделает, знаменитость пообещала взять ребенка из детского дома. В следующем году Бузовой исполнится 35 лет...

Автор: 8 июня 2020, 19:44 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
если неприлично тогда зачем писать?Уже две недели завалили шмотьем ,какая то болезнь,а других новостей,более интересных не связанных с вещами есть?Конечно есть очередная пьянка ,10 месяцев вместе Год нажрутся по белой горячки Бузова сейчас пьет, как мужик ДА интересы у них, одно убожество МОЖНО просто помолчать, ничего не писать?От одной блевать тянула,а теперь ещё один появился
Гость
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Да ладно Дави покупает дорогие подарки,что врать Почему то себе покупал на деньги Бузовой,а сейчас взялся сам покупать ей подарки Кто пишет самому то понятно,что всё вранье ЛОГИКИ ТО НЕТ
Гость
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Пир во время чумы . Оля или делай это молча, или жди оконцовки "счастия".
1

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