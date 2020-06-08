Бузова показала свою неприлично дорогую обувь

Ольга Бузова получает дорогие подарки от своего возлюбленного Давида Манукяна. Телеведущая не устает хвастаться ими своим поклонникам.

Ольга Бузова никогда не расстается со своим телефонам. Поющая телеведущая снимает практически каждый момент своей жизни и рассказывает о происходящем поклонникам. Например, недавно она сняла десяток видео во время домашнего свидания с избранником Давидом Манукяном.

Молодой человек, который на прошлой неделе без повода купил Ольге бриллиантовые украшения, вновь сделал ей подарок – кроссовки Versace, стоимость которых достигает 70 тысяч рублей. Также Давид накрыл роскошный стол. Таким образом возлюбленные отметили 10 месяцев со дня знакомства.

К слову, на днях Манукян также побаловал себя новой одеждой. Блогер рассказал, что потратил на предметы гардероба один миллион рублей. Всего несколько лет у молодого человека были проблемы с финансами, однако теперь он одевается в магазинах ЦУМа.

Поклонники с нетерпением ждут свадьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Телеведущая не раз говорила, что очень хочет родить ребенка. Однако если до 35 лет этого не сделает, знаменитость пообещала взять ребенка из детского дома. В следующем году Бузовой исполнится 35 лет...