Фестиваль Эмина "Жара" отменен из-за коронавируса

"Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, из-за пандемии коронавируса и сложностей, которые она внесла в проведение зрелищно-массовых мероприятий по всему миру, мы вынуждены перенести музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку на 2021 год с 28 июля по 1 августа, – говорится в обращении организаторов. – Концертная программа и приглашенные артисты останутся прежними. Более того, мы добавим множество приятных сюрпризов и неожиданных имен! Мы используем это время по максимуму и прокачаем наш фестиваль до нового уровня!"
Напомним, 5-я "ЖАРА" должна была состояться с 29 июля по 2 августа на модном курорте Sea Breeze близ Баку. В программе были заявлены топовые артисты – Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Любовь Успенская, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Кристина Орбакайте, Валерия и еще сотня других имен.
Еще 26 мая EMIN уверял, что организаторы не теряют надежды провести фестиваль в заявленном формате: "Конечно, мы понимаем всю ответственность и обязательно предпримем все меры предосторожности и дополнительной безопасности для наших зрителей и всей команды. Пока мы продолжаем готовиться!"
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