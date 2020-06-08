Ведущего "Контрольной закупки" атаковали жабы

Антон Привольнов купил участок в Подмосковье, занялся строительством и отделочными работами. Телеведущий не подозревал, что болотистая местность станет проблемой.

Бывший ведущий программы "Контрольная закупка" Антон Привольнов приобрел недостроенный коттедж на одном из участков в Красногорском районе Московской области. Мужчину не смутил тот факт, что дом стоял на болоте, поэтому спокойно принялся за строительство. Он даже хотел разбить пруд.

Однако позже отовсюду полезли жабы. Земноводные буквально атаковали Антона, их было очень много. Телеведущему пришлось осушать прилегающую территорию. Для таких работ он приобрел более 25 грузовиков земли.

Кстати, Привольнов сам занимался строительством и отделкой дома. Телеведущий освоил профессии штукатура и маляра. "Главное с душой", – отметил он. Мебель он решил покупать в обычных магазинах. Некоторые предметы интерьера Антон нашел в своем старом гараже.

Напомним, Антон Привольнов был ведущим программы "Контрольная закупка" на Первом канале с 2006 по 2018 годы. Также он появлялся в эфире передачи "Доброе утро". В прошлом году его можно было увидеть в передаче "Живая жизнь". Он был ведущим всего несколько месяцев.