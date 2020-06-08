Муж Гагариной после сообщений о разводе публично заявил о любви к другой женщине

Артистка провела почти два месяца на самоизоляции и лишь недавно стала возвращаться к привычной жизни. Звезда отметила, что очень соскучилась по работе и друзьям. Накануне Рената Литвинова приняла участие в новой съемке.
Актриса выложила в инстаграм-аккаунте небольшой закадровый момент. Судя по снимку, локацией для фотосессии стала обочина дороги. Артистка присела на отбойник с камерой в руках – как оказалось, она выступала не только в роли модели.
На девушке надето черное кружевное платье, легкий тренч и лакированные лодочки. Образ дополняет фирменная красная помада и слегка растрепанные волосы.
Фотографом выступил Дмитрий Исхаков. Супруг Полины Гагариной сразу же отметился в комментариях к кадру. "Рената... Это любовь", – заявил он.
Поклонники тоже высоко оценили элегантный снимок. "Женщина достойная восхищения (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже...какая роскошная", "Грациозно", – отметили пользователи "Инстаграм".
Напомним, по слухам, в настоящее время в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова не все гладко – якобы пара даже подала на развод. Супруги никак не комментируют ситуацию.
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