У беременной пышки из "Дома-2" после укола посинела и распухла рука

26-летняя Саша Черно находится на последних месяцах беременности. Девушка очень переживает из-за предстоящих родов.

Недавно участницу реалити-шоу "Дом-2" Сашу Черно предупредили, что у нее может родиться ребенок с синдромом Дауна. В связи с этим девушка решила сдать анализы и проверить предположения специалистов. К счастью, диагноз не подтвердился. Саша изрядно переживала по этому поводу.

Впрочем, эмоциональное и физическое состояния Черно оставляют желать лучшего. На днях девушка вызвала на дом врача. Необходимо было сделать капельницу. Медсестра на протяжении часа пыталась попасть иглой в вену Саши. В итоге сотрудник скорой помощи проткнула кровеносный сосуд насквозь.

У участницы "Дома-2" посинела и распухла рука. Появилась сильная боль. Саша не понимает, как такое могло произойти, ведь у нее тонкая кожа и толстые вены. Кроме того, Черно отметила – она очень боится уколов.

"Для меня это все мучения. А после такого – вдвойне", – рассказала девушка в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, Саша Черно состоит в отношениях с участником реалити-шоу "Дом-2" Иосифом Оганесяном. Совсем скоро они покинут проект и уйдут в декретный отпуск. Сейчас возлюбленные активно ищут квартиру. Саша и Иосиф хотят взять жилье в аренду.