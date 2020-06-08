Избитую мужем до черноты Валерию отказались спасать врачи

"Мне знакома ситуация, когда на руках трое маленьких детей, бежать некуда, все документы у мужа, контракты тоже у него, ни копейки денег нет, – вспоминает Валерия о жизни в аду. – Я долго терпела, думая, что Господь страдал, и я смогу".
Постепенно силы стали покидать Валерию. И тогда стало казаться, что венчание может как-то переломить ситуацию. "Я помню, как ехали в машине в храм, у меня был в руках молитвослов, и я пыталась его читать, – говорит артистка. – Он в бешенстве выхватывает его у меня из руки, выкидывает в окно, обкладывает трехэтажным матом. В церкви вся эта сцена продолжилась. А после таинства крики продолжились. И через три-четыре месяца мы все равно разошлись".
В ту пору к домашнему насилию было иное отношение. "Медицинское освидетельствование делали только в травмпункте по прописке, – удивляется Валерия. – Я была прописана в Москве, а жили мы за городом, в Крекшино. Мне каким-то чудом удалось вырваться. Меня кто-то встречный подвез до первого травмпункта, куда я вошла с черным лицом и синяками. А когда я сказал адрес регистрации, меня не стали спасать и отправили в другое место".
Слава богу, сегодня это все в прошлом. И Валерия горячо поддерживает закон о профилактике семейно-бытового насилия, который сможет решить многие проблемы.
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