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Шоу-бизнес
Новые жуткие подробности смерти покончившей с собой Юлии Норкиной

Новые жуткие подробности смерти покончившей с собой Юлии Норкиной

Юлия Норкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Разные слухи ходят вокруг неожиданной смерти жены популярного ведущего Андрея Норкина Юлии. Блогер Антон Суворкин уверен, что женщина ушла из жизни по собственной воле.
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В Сети очередная шумиха. На сей раз из-за смерти Юлии Норкиной. Дело в том, что как только стало известно о кончине популярной теле– и радиоведущей, причиной смерти называли инфаркт. А затем зашушукались о том, что якобы Юлия покончила с собой. При этом муссировались две версии: согласно первой, жена Андрея Норкина свела счеты с жизнью, узнав о тяжелой болезни, по другой, не смирившись с очередной интрижкой мужа.

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Блогер Антон Суворкин записал почти 15-минутное видео, в котором прокомментировал пересуды о смерти Юлии. Он заявил со ссылкой на достоверный источник, что тело ведущей обнаружили ее дети. Можно только представить их ужас при виде бездыханного тела матери. "Это факт: дети нашли ее в доме. Это не какие-то домыслы, а чистая правда", – с напором объявил Суворкин.

Он также опроверг слова тех, кто не поверил в эту версию. По мнению блогера, если человек улыбается, разговаривает и ведет себя естественно, это еще не значит, что он не пойдет и не покончит с собой. И даже наличие четверых детей, по мнению Антона, не причина этого не делать, если внутри женщина переживала бурю и надлом.

Отметим, что близкие пока никак не прокомментировали эту информацию. Напомним, что только вчера, 7 июня, Юлию Норкину похоронили. В последний путь женщину проводили самые близкие и даже незнакомцы, в том числе и вдовец Андрей Норкин. Он обнародовал фото с прощания.

"Спасибо всем, кто пришел – а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка", – печально сообщил популярный ведущий.

Кстати, он прокомментировал пересуды относительно смерти Юлии Норкиной. "Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех..." – интригующе отметил вдовец.

Автор: 8 июня 2020, 12:43 Источник: YouTube • Требует проверки

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