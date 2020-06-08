Шок: Семенович изменилась до неузнаваемости

40-летняя телеведущая продемонстрировала результат в своем инстаграм-аккаунте. Анну Семенович все привыкли видеть блондинкой. Однако звезда признавалась, что ей поднадоел образ белокурой красотки.
Такого преображения экс-солистки группы "Блестящие" не ожидал никто: она стала брюнеткой. Исполнительница опубликовала короткое видео, где предстала в новом образе.
Судя по всему, ролик был записан в салоне красоты. Анна устроила шуточный опрос среди поклонников, чтобы узнать, как они оценивают ее внешность. 58% ответили "офигенно", 42% – просто "нравится".
Отметим, что певица стремится сбросить лишний вес. Несколько дней назад Анна Семенович уехала в клинику, где под присмотром специалистов проходила процедуру голодания.
Певица выдержала в таком режиме четыре дня. Как писали "Дни.ру", звезда рассказала, что после отсутствия пищи в течение нескольких суток она почувствовала, как уменьшился желудок.
Популярные темы форума
Рифмы для тети Ли
Зачем Путин меняет Конституцию?
Всё таки кто тут осведомительница
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Кто такой Клава??
Самый некрасивый политик
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Дезик из Италии
Почему женщина становится страшная