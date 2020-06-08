Лишившаяся жилья Нинидзе просит о помощи

Актриса Нино Нинидзе спровоцировала слухи о расставании с Максимом Виторганом. Знаменитость бросила в Сети клич о помощи.



Актриса Нино Нинидзе ищет для себя и своего четырехлетнего сына новое жилье. Соответствующий пост появился в "Фейсбук" 28-летней артистки грузинского происхождения.

Публикация звезды заставила поклонников и светских обозревателей предположить, что она рассталась с Максимом Виторганом. В СМИ можно даже найти сведения о том, что экс-супруг Ксении Собчак выгнал Нино Нинидзе из дома, передает Пятый канал.

Однако администраторы телеграм-канала "Только никому" поспешили развеять эти слухи. Журналисты сообщили, что намерения Нинидзе не связаны с ее личной жизнью.

Нино просто предпочитает быть самостоятельной, поэтому они с ребенком живут отдельно от Виторгана. Артисты съезжаться не торопятся, передает РИА ФАН. Появившуюся информацию они не прокомментировали.

Напомним, что об отношениях Нино Нинидзе и Максима Виторгана стало известно в прошлом году. Бывший муж Ксении Собчак появился на публике с новой женщиной через несколько месяцев после развода.