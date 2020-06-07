Самойлова располнела на карантине (видео)

Модель призналась в своем инстаграм-аккаунте, что набрала шесть килограммов. Оксана Самойлова решила продемонстрировала свою фигуру поклонникам.
На видео супруга Джигана позирует у зеркала в бикини с распущенными волосами. Многие фолловеры пришли к выводу, что девушке к лицу набранные килограммы.
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