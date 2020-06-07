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Шоу-бизнес
Рапунцель из шоу

Рапунцель из шоу "Дом-2" заподозрила избранника в измене после "жесткой тусовки"

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/
Между звездами телестройки Аленой Рапунцель и ее возлюбленным Максимом Колесниковым пробежала черная кошка. Влюбленные из шоу "Дом-2" на грани расставания.
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Поводом для конфликта послужила встреча Колесникова с друзьями. Максима пригласили на вечеринку за пределы съемочной площадки. Алена не хотела отпускать избранника, ранее она услышала фрагмент голосового сообщения, в котором ее парню обещали устроить "жесткую тусовку".

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Рапунцель начала шантажировать Колесникова, мол, если поедешь – расстанемся. Участник шоу "Дом-2" словам возлюбленной значения не придал. На встречу с приятелями он все-таки отправился.

Спустя время Рапунцель узнала, что на вечеринке присутствовали не только мужчины. Звезда телестройки приревновала избранника к некой девушке.

Алена заявила Максиму, что отношения с ним ей уже не интересны. Она знает, что он ее обманул. Рапунцель добавила, что с ней нельзя поступать как с "малолеткой". Звезда "Дома-2" отметила, что отличается от других подружек Колесникова.

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Публикация от Алена Рапунцель (@alenatoffi_official)

Отметим, что совсем недавно участники шоу "Дом-2" клялись друг другу в любви. Алена и Максим даже сделали парные татуировки. Звезды телестройки изобразили на голенях львиные головы. Алена Рапунцель утверждала, что наконец нашла человека, который понимает ее с полуслова.

Автор: 7 июня 2020, 08:51 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник
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