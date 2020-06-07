Рапунцель из шоу "Дом-2" заподозрила избранника в измене после "жесткой тусовки"

Между звездами телестройки Аленой Рапунцель и ее возлюбленным Максимом Колесниковым пробежала черная кошка. Влюбленные из шоу "Дом-2" на грани расставания.

Поводом для конфликта послужила встреча Колесникова с друзьями. Максима пригласили на вечеринку за пределы съемочной площадки. Алена не хотела отпускать избранника, ранее она услышала фрагмент голосового сообщения, в котором ее парню обещали устроить "жесткую тусовку".

Рапунцель начала шантажировать Колесникова, мол, если поедешь – расстанемся. Участник шоу "Дом-2" словам возлюбленной значения не придал. На встречу с приятелями он все-таки отправился.

Спустя время Рапунцель узнала, что на вечеринке присутствовали не только мужчины. Звезда телестройки приревновала избранника к некой девушке.

Алена заявила Максиму, что отношения с ним ей уже не интересны. Она знает, что он ее обманул. Рапунцель добавила, что с ней нельзя поступать как с "малолеткой". Звезда "Дома-2" отметила, что отличается от других подружек Колесникова.

Отметим, что совсем недавно участники шоу "Дом-2" клялись друг другу в любви. Алена и Максим даже сделали парные татуировки. Звезды телестройки изобразили на голенях львиные головы. Алена Рапунцель утверждала, что наконец нашла человека, который понимает ее с полуслова.