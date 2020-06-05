Газманов на самоизоляции устроил пьяную оргию с девушками и парнями

Родион Газманов на самоизоляции времени зря не теряет. Алкоголь, девочки, танцы до упада – певец умеет хорошо отдыхать!

Певец проснулся утром в окружении толпы полуголых девиц и парней. Повсюду – предметы интимного дамского гардероба, початые бутылки вина. На теле – следы от поцелуев. На зеркале надпись помадой "Таня 200$". Ночная оргия явно удалась!

Такого от прежде скромного Родиона Газманова никто не ожидал, конечно. И уж тем более шок был у Лизы Арзамасовой, которая по видеосвязи позвонила в неудобный момент.

Это – сюжет искрометного клипа на песню "Удаленка", премьера которого состоялась 6 июня. Поклонники работу оценили. "Это просто бомба! Давно таких веселых клипов не было! И песня заводная! Спасибо!" – пишут люди.

Действительно, и песня, и клип получились не только смешные, но и очень злободневные. Кажется, что Родион рассказывает про то. что сегодня переживает каждый из нас. "На бульварах запели птицы, // Я хочу с тобой уединиться, // Но весь город закрыл границы //И прохожие прячут лица. // Что-то странное в мире случилось – // Оруэллу даже и не снилось, //Никуда не пройти без печати // Как теперь тебя повстречать мне", – поет Газманов, и всем сразу понятно, о чем этом.

Конечно, без юмора в нашем положении трудно. И Газманов сделал все возможное, чтобы удивить и порадовать поклонников. А финал клипа получился и вовсе феерический – неожиданный, дерзкий. Впрочем, это надо видеть самим! Но только если вы старше 18 лет – клип получился слишком эротический и провокационный!