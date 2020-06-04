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Дочь Маликова нашла способ обогатиться во время пандемии

Дочь Маликова нашла способ обогатиться во время пандемии

Стефания Маликова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
20-летняя Стефания Маликова занялась бизнесом. Девушка запустила собственный бренд одежды.
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Звездная наследница уверяет, что предлагает клиенткам только качественную продукцию, сделанную вручную. Стоят наряды по 20 000 рублей. Однако дочь музыканта Дмитрия Маликова заподозрили в обмане.

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 Слухи и сплетни

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Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Телеграм-канал "Только никому..." утверждает, что Стефания Маликова бессовестно дурит народ в период эпидемии коронавируса, тогда как большинство соотечественников еле-еле сводят концы с концами.

В Сети обнаружили, что точно такие же наряды, которые продает Стефания Маликова, можно найти на китайском сайте "Алиэкспресс". Причем там цена у них намного ниже – около 1,5 тысячи рублей.

Примечательно, что пользователи соцсетей часто критикуют стиль одежды наследницы певца и композитора. Многие считают, что девушка одевается не по возрасту, выбирая наряды, которые делают ее визуально намного старше своих лет.

Напомним, 24 января 2018 года у Стефании Маликовой родился братик. Мальчик появился в семье музыканта благодаря суррогатной матери. Артист признался, что они с супругой очень долго мечтали о сыне, поэтому решили прибегнуть к услугам сторонней женщины.

Автор: 4 июня 2020, 17:27 Источник: Телеграм-канал "Только никому..." ✓ Надежный источник
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