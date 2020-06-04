"Рабочая сторона": Асмус похвасталась пышными ягодицами

Кристина Асмус часто затрагивает тему похудения. Актриса считает, что у нее не такая идеальная фигура, как считают многие. Поклонники же восторгаются формами знаменитости и иногда требуют раскрыть секрет стройности.
Недавно Асмус поделилась снимком, где она запечатлена со спины в полный рост. Актриса повернула голову к камере и загадочно посмотрела в объектив. Без всяких сомнений – супруга Гарика Харламова хотела продемонстрировать свою идеальную фигуру. "Рабочая сторона", – написала она под фото.
Пользователи Сети обратили внимание лишь на одну часть тела Кристины – ягодицы. Поклонники отметили, что эта сторона у актрисы, действительно, хороша. "Идеальная", "Шикарная", "Красотка", – написали они.
Однако некоторые посчитали снимок, на котором явно демонстрируется размер пятой точки, пошловатым. "Зачем? Напишите что-нибудь красивое и светлое, ведь в вас так много этого", – призвал один из подписчиков.
Напомним, недавно Кристина Асмус рассказала, как складывается жизнь с супругом на карантине. Актриса отметила, что видится с Гариком нечасто.
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