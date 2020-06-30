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Шоу-бизнес
Появились данные о грандиозном провале Глюкозы и Фадеева

Появились данные о грандиозном провале Глюкозы и Фадеева

Глюкоза. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
В 2006 году Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Александр Чистяков и Максим Фадеев учредили компанию "Глюкоза продакшн" по производству компьютерной анимации. Спустя некоторое время продюсер замахнулся на создание мультфильма "Савва. Сердце воина". Проект оказался более чем неудачным.
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Максим Фадеев, Глюкоза и ее муж Александр Чистяков работали над мультфильмом восемь лет. Премьера состоялась в 2015 году. На создание "Саввы. Сердца воина" потратили около 15 миллионов долларов. Треть бюджета – поддержка от Фонда кино. Часть средств создатели мультфильма должны были вернуть.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Однако в российском прокате лента собрала всего 2,905 миллиона долларов, а за рубежом еще меньше – 2,75 миллиона. Разумеется, компания "Глюкоза продакшн" оказалась в долгах. Со всех сторон в адрес конторы посыпались судебные иски на огромные суммы.

Сначала "Глюкоза продакшн" попросила всех своих сотрудников уволиться по собственному желанию, пообещав в ближайшие полгода выдать зарплату, которую задержали из-за долгов. Фирма этого так и не сделала. Речь идет о 20 человеках, которые работали на Чистяковых и Фадеева.

В 2017 году продюсер, певица и ее супруг перестали быть учредителями компании и передали ее коллеге Александра Чистякова Сергею Лубеницкому. После этого сменившую название фирму на "Система-А" несколько раз пытались выставить на торги, но желающих приобрести имущество конторы не нашлось. По итогам несостоявшегося банкротства кредиторы не получили 362 миллионов рублей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Некоторые все-таки не оставляют надежды добиться возврата потраченных на проект средств. Так, компания "Наше кино", которая занималась рекламой и прокатом "Саввы", недавно подала в арбитражный суд иск о взыскании 26,6 миллиона рублей. Правда, не с "Системы-А", а с Глюкозы, ее супруга и учредителя компании Сергея Лубеницкого как с физических лиц. Никто из упомянутых личностей пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

Автор: 30 июня 2020, 10:35 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

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