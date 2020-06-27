Минус 100 килограммов: Максим Фадеев ошарашил истощенным видом

Сегодня Максим Фадеев опубликовал противоречивые кадры в своем Инстаграме. Продюсер решил показать своим подписчикам, насколько сильно он похудел в период самоизоляции. По словам Фадеева, ему удалось избавиться от 100 лишних килограммов.

Музыкальный продюсер продемонстрировал на своей странице в социальной сети, как легко он теперь помещается двумя ногами в одну лишь штанину своих старых шорт. Максим Фадеев пообещал поделиться секретами колоссального похудения и посоветовал своим поклонникам никогда не сдаваться.

Артист публично заявил, что сбросил около 100 килограммов, а старые шорты Фадеева стали тому подтверждением. В процессе похудения музыкант часто сталкивался с недопонимаем со стороны подписчиков. Многие списывали сильные изменения во внешности продюсера на расторжение контракта со всеми артистами его лейбла MALFA. Другие же предполагали, что Максим Фадеев занимается религиозными практиками и теперь питается "святым духом".

Напомним, что осенью прошлого года продюсер действительно отказался от своего главного проекта. По словам Максима Фадеева, он постарался мирно распрощаться с артистами и предоставил им полные права на их песни. Такое решение было принято из-за того, что лейбл очень быстро разросся и мгновенно приобрел популярность. Творческие процессы, происходящие в рамках этого проекта, Фадеев уже не мог и не успевал контролировать.

Стоит отметить, что под опекой Максима творили более тридцати различных артистов. Сам Фадеев в одном из интервью упомянул о тяжелых отношениях с руководством и менеджментом лейбла. Продюсер был вынужден прекратить сотрудничество со многими людьми, потому что узнал о воровстве и большой текучке кадров.

Максим Фадеев не раз рассказывал, что теперь он живет совершенно другой жизнью и не планирует возвращаться к прежним постулатам. Теперь продюсер чувствует себя намного лучше и больше не трясется после каждого телефонного звонка. Фадеев добавил, что сейчас пишет новую музыку, сосредоточившись исключительно на сочинение.