Певица Глюкоза рискнула жизнью бабушки из-за прически

Певица Глюкоза наплевала на меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса в России. Звезда сводила 89-летнюю родственницу к парикмахеру.

В "Инстаграм" артистка поделилась роликом, в котором старушке наводят красоту. При этом она не забыла надеть маску на себя и бабушку. Однако, по мнению некоторых специалистов, от коронавируса они защищают слабо.

Поведение певицы Глюкозы вызвало негативную реакцию фолловеров еще и потому, что столичные власти настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет сидеть дома, а другим членам семьи ограничить с ними контакты. Пожилые наиболее тяжело переносят заражение COVID-19, отмечает "Экспресс газета".



Наталья Чистякова-Ионова на меры предосторожности наплевала. В подписи к видео девушка сообщила, что карантин карантином, а женщина должна быть красивой в любое время и в любом возрасте.

Поклонники оптимизма певицы Глюкозы не оценили. Они спросили, стоит ли красота ее бабушки такого риска.

Напомним, что недавно скандальный блогер Лена Миро обрушилась на исполнительницу с критикой. Она нелестно отозвалась о фигуре звезды. Светская обозревательница и ранее ругала знаменитость за откровенные фото в микроблоге.