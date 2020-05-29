Певица Глюкоза рискнула жизнью бабушки из-за прически

В "Инстаграм" артистка поделилась роликом, в котором старушке наводят красоту. При этом она не забыла надеть маску на себя и бабушку. Однако, по мнению некоторых специалистов, от коронавируса они защищают слабо.
Поведение певицы Глюкозы вызвало негативную реакцию фолловеров еще и потому, что столичные власти настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет сидеть дома, а другим членам семьи ограничить с ними контакты. Пожилые наиболее тяжело переносят заражение COVID-19, отмечает "Экспресс газета".
Наталья Чистякова-Ионова на меры предосторожности наплевала. В подписи к видео девушка сообщила, что карантин карантином, а женщина должна быть красивой в любое время и в любом возрасте.
Поклонники оптимизма певицы Глюкозы не оценили. Они спросили, стоит ли красота ее бабушки такого риска.
Напомним, что недавно скандальный блогер Лена Миро обрушилась на исполнительницу с критикой. Она нелестно отозвалась о фигуре звезды. Светская обозревательница и ранее ругала знаменитость за откровенные фото в микроблоге.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Мужик из интернета
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Что думаете о второй волне коронавируса?
Мать алкоголичка
Муж дает 300 рублей в день
Кто должен платить?
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Предложил стать его второй женой