Ефремов передал странное заявление о просьбе Путина сесть за руль

Многие журналисты предполагают, что в деле с учиненным актером смертельном ДТП есть политическая подоплека. Артист решил высказаться по этому поводу.

Михаил Ефремов передал необычное обращение через своего адвоката – Эльмана Пашаева. Юрист посещал актера в пятницу, в день когда артист перенес сердечный приступ.

Пашаев отметил, что к нему регулярно обращаются журналисты, которые задают вопросы о связи дела Ефремова с политикой. В связи с этим он решил рассказать о поступающих к нему звонках своему подзащитному. Актер решительно отверг версию политической подоплеки в деле и отметил, что "За руль ни Путин, ни кто-то другой в тот вечер садиться не просили".

Юрист добавил, что Михаил Ефремов попросил его сделать публичное заявление от его лица. В нем он сообщил, что далек от политики и не имеет отношения к оппозиции и ничего не имеет против личности Владимира Путина. Ефремов дал понять, что вполне хорошо относится к главе государства, который "кормит" людей искусства, отметив, что раньше культура находилась в упадке.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя внедорожником в состоянии сильного алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную линию разметки и совершил столкновение с отечественным фургоном "Лада" на Садовом кольце. За рулем легковушки находился 57-летний Сергей Захаров, который вскоре скончался от полученных тяжелых травм. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.