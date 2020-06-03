Сообщивший о беременности Волочковой Фоменко вляпался в новый скандал

Вновь шумиха развернулась вокруг Анастасии Волочковой. Объявился некий мужчина, который заявил, что балерина якобы была от него беременна. А еще оказалось, что этот человек был судим.

На днях некий называющий себя предпринимателем тверич Владислав Фоменко выступил с официальным обращением к Анастасии Волочковой. Мужчина рассказал историю их стремительного романа, в результате которого балерина якобы забеременела. Однако затем Фоменко уличил ее в измене, собрал вещи и ушел, а когда, остыв, попытался связаться с экс-возлюбленной, та будто бы заблокировала его. Теперь он пытается выяснить правду об их ребенке через СМИ.

Самое интересное, что с тех пор прошло несколько лет. Разразился скандал, статья имела большой резонанс, и кто-то из читателей, заинтересовавшись историей, нашел в Сети материал о том, что Владислав Фоменко был судим. Информация дошла до журналистов.

Те связались с Фоменко, чтобы он прокомментировал эти данные. Он не стал отпираться. "На сайте Мосгорсуда есть приговор суда от 5 сентября 2017 года – Фоменко В. А. обвиняют в присвоении чужого имущества. Но в процессе судебных разбирательств значительную часть обвинений с него сняли", – сообщил представитель Фоменко.

Владислав Фоменко рассказал, что эта неприятная история случилась еще в Твери. Тогда соседи обвинили его в том, что он якобы украл у них дорогую иномарку. Однако, по словам мужчины, на самом деле история была другая: якобы изначально авто было разбито, а Фоменко предложил соседям его у них выкупить, и те согласились.

Тогда он отремонтировал машину, решил ее зарегистрировать, и тут в ГАИ выяснилось, что это авто в угоне. Фоменко отказался от машины, начал требовать с соседей возместить ему финансы, потраченные на ремонт. Те не согласились и отправились в полицию с заявлением о том, что он украл машину.

Следствие длилось полтора года, все это время Владислав Фоменко находился в СИЗО. В итоге этот срок, что он провел там, засчитали и выпустили на свободу. "Судимость погашена", – завершил рассказ Фоменко. Мужчина признался, что был готов к тому, что эта темная деталь из его прошлого всплывет. "Я и не пытался ничего утаивать. Моя цель другая – получить ответы на личные вопросы, касающиеся Анастасии Волочковой, которые не дают мне покоя", – объяснил мужчина.