Светит пять лет тюрьмы: Фоменко надругался над малолетней дочерью Волочковой

Анастасия Волочкова – человек доверчивый и открытый. И многие сомнительные личности часто пользуются ее слабостями.

Похвастаться отношениями с Анастасией Волочковой хотели бы многие мужчины. Роскошная, яркая, сексуальная – она не дает покоя многим. Ее шпагаты сводят с ума. Хотя и без них достоинств хватает.

Вот и тверской бизнесмен Владислав Фоменко стал распространять слухи о том, что не только влюблен в балерину, не только спал с ней, но и уверяет, будто она была от него беременна.

В подтверждение этих слов он выложил в Сеть несколько совместных фотокарточек с Анастасией, снятых в ее доме. Хотя балерина утверждает, что всего-навсего согласилась сделать общий кадр по просьбе гостя.

Теперь этой неприятной историей занимается адвокат Волочковой. "Его опознали жители Твери и подтвердили, что он многих "кинул" в этом городе, – говорит адвокат Юлия Вербицкая. – Теперь Фоменко, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество), предстоит дать объяснения по ст. 128.1 УК РФ (клевета), поскольку публично распространенные заведомо ложные сведения порочат честь и достоинство балерины, подрывают ее репутацию. Пользуясь доступом к дому балерины, Фоменко осуществил незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни ее семьи, а именно, о несовершеннолетнем ребенке Анастасии – ее дочери Арине, что наказывается лишением свободы на срок до пяти лет". Особенно возмущает то, что бессовестный "герой-любовник" стал порочить 14-летнюю Ариадну!

Напомним, несколько лет назад Чермен Дзотов слил в сеть интимные снимки Анастасии Волочковой. "Я человек любвеобильный. Люблю красивых, сексуальных мужчин... Я человеку доверилась, он мне понравился. Но я никогда не думала, что он опустится до того, чтобы обесчестить себя в первую очередь", – позже жаловалась артистка.