Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Пятница
29 мая
Лента новостей
16:37
Стало известно имя новой пассии Влада Соколовского
16:32
На западе Москвы неизвестные устроили стрельбу
16:20
"Объятья мужа Оксану не радуют": появились новые данные об отношениях Самойловой и Джигана
16:19
Доктор Мясников о коронавирусе в России: "Все, выдохся"
16:14
Дарья Мороз лишилась волос из-за Константина Богомолова
15:59
Еще четыре женщины обвинили Вайнштейна в изнасилованиях
15:43
Сомерхолдер и Уэсли из сериала "Дневники вампира" затеяли совместный бизнес
15:32
"С такими точно не по пути": Валерия прервала молчание после ссоры Пригожина и Шнурова
15:30
Светит пять лет тюрьмы: Фоменко надругался над малолетней дочерью Волочковой
15:21
Оскандалившийся протоиерей Смирнов выписался из больницы
15:12
"Жирок отсасывают": Бабкина неожиданно отреагировала на слова о липосакции
15:11
Мишустин заявил об "очень осторожной" отмене карантина в России
15:11
Съемки в сериале "Половое воспитание" спасли актера Шути Гатву от печальной участи
14:46
Оголившаяся Седокова с округлившимся животом спровоцировала слухи о беременности (видео)
14:31
Звезду сериала "Физрук" Сычева обвинили в двойном убийстве
14:21
Беспечной Рудковской влепили штрафы за нарушение закона
14:18
Пострадавший от коронавируса Крутой обратился к народу
14:16
Врачи бьют тревогу: психика россиян может не выдержать новой вспышки эпидемии
14:11
Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: Мертвый лев
13:57
Мэттью Перри украл для Лизы Кудроу реквизит со съемок "Друзей"
13:53
Отказалась контролировать: Винер разрешила говорить Утяшевой
13:50
Россиянин попытался сжечь судебного пристава из-за автомобиля
13:40
Хватит таскаться: Поргиной запретили появляться на могиле Караченцова
13:38
Соображающий в половых вопросах Тарзан нашел работу после жалоб на безденежье
13:36
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года
13:36
"Многому научила": жених шоу "Холостяк" сделал заявление об эскортном прошлом избранницы
13:30
Целый год не выдавала зарплату: в Подмосковье будут судить нерадивую бизнесвумен
13:19
Исполнители ролей Жади и Лукаса из сериала "Клон" воссоединились на 15-летии сына
13:17
В ПФР назвали условия досрочного выхода на пенсию
13:10
Жителей Подмосковья предупредили о мощном шторме с грозой и градом
13:00
Сычев из "Физрука" отбил жену у другого
12:55
Врач заявил о превращении коронавируса в сезонное заболевание
12:42
"Толстый слой вазелина": Высоцкая решилась на смелый эксперимент и пожалела
12:40
В Роскачестве назвали самые вредные виды алкоголя
12:38
Жена нанесла неожиданный удар Жигунову после его ухода к копии Заворотнюк
12:29
В Сети активно обсуждают трейлер сериала "Чики": Лапенко и Горбачева – огонь!
12:21
"Премия МУЗ-ТВ" отменена из-за коронавируса
12:05
Онищенко заявил об особой опасности коронавируса в подъездах
12:00
Гудков рассказал об избиении женщиной
11:48
Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером
11:47
Звезда сериала "Физрук" Владимир Сычев показал детское фото: 45 лет назад
11:47
Десятки человек устроили перестрелку под Киевом
11:46
Хоть словом с ней перемолвиться: 71-летняя вдова Караченцова взяла девочку из приюта
11:34
Певица Глюкоза рискнула жизнью бабушки из-за прически
11:18
Шац воссоединился с Лазаревой после известия о госпитализации
11:15
В России предложили создать "реестр педофилов"
11:03
У сыгравшей Александру в фильме "Москва слезам не верит" актрисы умер инфицированный муж
11:00
В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки
10:50
В Подмосковье нашли свалку с тоннами дорогих лекарств от рака
10:41
Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 572 зараженных
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Всем миром, всем народом, всей землей": объявлен сбор еды и одежды для вдовы Караченцова
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
Россияне молятся за родившую жену Овечкина
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
Галкин высмеял введенные властями графики прогулок в пародии на Путина
Шоу-бизнес
Светит пять лет тюрьмы: Фоменко надругался над малолетней дочерью Волочковой

Светит пять лет тюрьмы: Фоменко надругался над малолетней дочерью Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова – человек доверчивый и открытый. И многие сомнительные личности часто пользуются ее слабостями.
прочитано 878 раз

Похвастаться отношениями с Анастасией Волочковой хотели бы многие мужчины. Роскошная, яркая, сексуальная – она не дает покоя многим. Ее шпагаты сводят с ума. Хотя и без них достоинств хватает.

ПО ТЕМЕ

"По ее лицу и глазам все понятно": Борисова сообщила страшный диагноз Волочковой

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Вот и тверской бизнесмен Владислав Фоменко стал распространять слухи о том, что не только влюблен в балерину, не только спал с ней, но и уверяет, будто она была от него беременна.

В подтверждение этих слов он выложил в Сеть несколько совместных фотокарточек с Анастасией, снятых в ее доме. Хотя балерина утверждает, что всего-навсего согласилась сделать общий кадр по просьбе гостя.

Теперь этой неприятной историей занимается адвокат Волочковой. "Его опознали жители Твери и подтвердили, что он многих "кинул" в этом городе, – говорит адвокат Юлия Вербицкая. – Теперь Фоменко, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество), предстоит дать объяснения по ст. 128.1 УК РФ (клевета), поскольку публично распространенные заведомо ложные сведения порочат честь и достоинство балерины, подрывают ее репутацию. Пользуясь доступом к дому балерины, Фоменко осуществил незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни ее семьи, а именно, о несовершеннолетнем ребенке Анастасии – ее дочери Арине, что наказывается лишением свободы на срок до пяти лет". Особенно возмущает то, что бессовестный "герой-любовник" стал порочить 14-летнюю Ариадну!

Напомним, несколько лет назад Чермен Дзотов слил в сеть интимные снимки Анастасии Волочковой. "Я человек любвеобильный. Люблю красивых, сексуальных мужчин... Я человеку доверилась, он мне понравился. Но я никогда не думала, что он опустится до того, чтобы обесчестить себя в первую очередь", – позже жаловалась артистка.

Автор: 29 мая 2020, 15:30 Источник: sobesednik.ru/ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером
"Сокращение прав трудящихся": изменение правил увольнения в России встревожило специалистов
Арабские журналисты считают, что Путин силой будет вызволять россиян из плена в Ливии
Эксперт назвал главную причину продолжения войны в Донбассе

Шоу-бизнес

"Объятья мужа Оксану не радуют": появились новые данные об отношениях Самойловой и Джигана
Дарья Мороз лишилась волос из-за Константина Богомолова
"С такими точно не по пути": Валерия прервала молчание после ссоры Пригожина и Шнурова
Светит пять лет тюрьмы: Фоменко надругался над малолетней дочерью Волочковой

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Соображающий в половых вопросах Тарзан нашел работу после жалоб на безденежье

Артист взял в руки тряпку

Шоу-бизнес

"Оскорбление памяти и боль родителям": вокруг мертвой Началовой разгорается новый скандал

Исаева бросилась его гасить
Шоу-бизнес

"Сдаю квартиры": пожаловавшаяся на безденежье Поргина оказалась оборотистой миллионершей

Вскрылось состояние вдовы Караченцова
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года

Все чаще люди стали задумываться о возможности открыть границы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2020 года
Гороскоп на июнь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+