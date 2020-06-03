Расплата за распутную жизнь: врачи сообщили звезде "Дома-2" о рождении ребенка с синдромом Дауна

"Дом-2" – одиозный телепроект, в котором, кажется, все спят со всеми. Поэтому нет ничего странного, что иногда у них рождаются дети с аномалиями и отклонениями...

Сейчас Саша Черно ждет ребенка от Иосифа Оганесеня. Правда, будет ли малыш здоров, сказать с уверенностью никто не может. Врачи неоднократно пугали ее рождением малыша с синдромом Дауна. Вот и лезут в голову всякие неприятные мысли.

"Мне тогда поставили какую-то долю риска рождения Дауна, я вся извелась. Сдала очень дорогой анализ. А тем, у кого нет денег на этот анализ, прокалывают пузырь и берут околоплодные воды. А это потом риски раньше родиться, замершей беременности и выкидышей, – вспоминает Саша".

Когда она решилась сделать УЗИ, то очень нервничала, лишилась сна, накручивала себя без конца. "Почему перед ультразвуком мне попадаются картинки деток с серьезными заболеваниями? – все охала Черно. – Это что вообще за фигня такая, что так много болеет маленьких детей и такими серьезными болячками? 5—10 лет назад такого не было".

Напомним, синдром Дауна – тяжелая врожденная генетическая аномалия. Причем часть родителей узнает о диагнозе ребенка уже после родов, в поликлинике. По статистике Всемирной организации здравоохранения, с синдром Дауна рождается каждый 700-800-й младенец в мире. В России ежегодно появляется на свет около 2500 таких детей. 85% семей отказываются от ребенка с синдромом Дауна в родильном доме, в том числе по рекомендации медицинского персонала. Из таких необычных детей часто вырастают прекрасные актеры, художники, писатели и спортсмены.