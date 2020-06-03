Голодающая Семенович уменьшила желудок ради тонкой талии

Несколько дней назад Анна Семенович уехала в клинику, где под присмотром специалистов проходила процедуру голодания. Певица выдержала в таком режиме четыре дня.

Звезда в инстаграм-аккаунте сообщила, что в среду уже начала восстанавливать рацион и на завтрак выпила овсяный кисель без сахара. После отсутствия пищи в течение нескольких суток этот напиток показался знаменитости самой прекрасной едой на Земле.

Анна Семенович отметила, что чувствует, как у нее уменьшился желудок за время голодания. Певица уверена, что растянула его большим количеством "вкусняшек", которые позволяла себе на карантине. Самоизоляцию артистка проводила в доме родителей с братом и своим молодым человеком.

Кстати, в одном из интервью Семенович упоминала, что именно к его приезду решила пройти ускоренный курс похудания, чтобы избавиться от лишних четырех килограммов. В среду Анна сообщила подписчикам, что на весах уже увидела цифру на три кило меньше.

Скорее всего, из организма просто ушла вода, однако и это неимоверно радует артистку. Она отметила, что за время карантина пристрастилась к острым и соленым блюдам, которые задерживали в организме жидкость. Теперь девушка планирует поменять пищевые привычки – для этого ей нужен 21 день.

Несмотря на то, что Анна Семенович отправилась "сгонять" лишние килограммы, артистка всегда с любовью относилась к своему телу. Звезда принимает себя такой, какая есть: "Я нормальная русская баба, которая все делает! Которая любит вино, хороший секс, веселится, путешествует".