Голодающая Семенович уменьшила желудок ради тонкой талии

Звезда в инстаграм-аккаунте сообщила, что в среду уже начала восстанавливать рацион и на завтрак выпила овсяный кисель без сахара. После отсутствия пищи в течение нескольких суток этот напиток показался знаменитости самой прекрасной едой на Земле.
Анна Семенович отметила, что чувствует, как у нее уменьшился желудок за время голодания. Певица уверена, что растянула его большим количеством "вкусняшек", которые позволяла себе на карантине. Самоизоляцию артистка проводила в доме родителей с братом и своим молодым человеком.
Кстати, в одном из интервью Семенович упоминала, что именно к его приезду решила пройти ускоренный курс похудания, чтобы избавиться от лишних четырех килограммов. В среду Анна сообщила подписчикам, что на весах уже увидела цифру на три кило меньше.
Скорее всего, из организма просто ушла вода, однако и это неимоверно радует артистку. Она отметила, что за время карантина пристрастилась к острым и соленым блюдам, которые задерживали в организме жидкость. Теперь девушка планирует поменять пищевые привычки – для этого ей нужен 21 день.
Несмотря на то, что Анна Семенович отправилась "сгонять" лишние килограммы, артистка всегда с любовью относилась к своему телу. Звезда принимает себя такой, какая есть: "Я нормальная русская баба, которая все делает! Которая любит вино, хороший секс, веселится, путешествует".
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