"Надо этот мир разрушить": Ксения Собчак влезла в скандал с убийством

На протяжении нескольких дней во многих городах США проходят протестные акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от неправомерных действий полицейского Дерека Шовина.
Беспорядки, грабежи, стычки с полицией шокируют весь мир. Ситуацию решила прокомментировать известная российская журналистка Ксения Собчак. Она выразила недоумение, задавшись вопросом, почему смерть темнокожего заканчивается "уничтожением чужой частной собственности".
Журналистка отметила, что люди не хотят бороться за то, чтобы бедных стало меньше, ведь это сложная и трудновыполнимая задача. Гораздо веселее и приятнее сокращать количество богачей, заметила Ксения.
"Если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить", – констатирует Собчак.
При этом, телеведущая подчеркнула, что выступает против расизма, жестокости полиции и других видов дискриминации.
Напомним, недавно Ксения Собчак высказалась насчет своего возвращения на реалити-шоу "Дом-2". На самом ли деле знаменитость вновь займет место ведущей, ранее писали Дни.ру.
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