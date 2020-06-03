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"Получает удар в спину": раскрыта подноготная отношений Кудрявцевой с мужем

Александр Панфилов

Александр Панфилов блогер

 Астропсихолог, писатель, тренер по психофизической подготовке спортсменов.
Одна из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса – союз Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Но превратности судьбы непреодолимы, а идеал – не идеален.
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"Забегая немного вперед, скажу, что на самом деле – их совместимость по планетарным типам очень гармонична и созидательна. Их семейный и личностный тандем – это кладезь их роста и развития именно не через стрессы, но через совершенствование друг друга", – рассказал "Дни.ру" астропсихолог Александр Панфилов.

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Эксперт пояснил, что в матрицах пар может существовать две основы существования, или критическая, или обогащающая. Одна пара может жить только в постоянных разборках, скандалах и интригах, но как только наступит штиль в их отношениях и даже иллюзорное благополучие, то пара сразу расстается. Иные же пары существуют только в рамках свободы, мира и любви, не выдерживают стрессовых нагрузок и, как хрусталь, разлетаются от малейшей ссоры.

Лера по планетарному типу – ярко выраженный Сатурн с нотками аристократизма и обостренного чувства справедливости. Это и привлекло Игоря к ее персоне. Его широкий планетарный психотип Марс-Юпитер и Венера остро нуждается в признании, славе и, непосредственно, светской жизни, где Лера, будучи яркой публичной личностью, компенсирует его потребности. Взамен он дает Лере то, что ей больше всего не хватает по жизни – встать за сильную мужскую спину и почувствовать себя защищенной, нежной, хрупкой женщиной.

У Леры в психотипе присутствует тема жертвенности и предательства, которая активируется именно в тот момент, когда она открывается человеку и думает, что находится в полном доверии и открытости, отпускает контроль. "Парадокс ее матрицы именно в этом. Как бы она ни хотела, встав за мужскую спину и отпустить контроль, Лера получает удар в спину", – рассказывает Панфилов.

Игорь же, со своей психоматрицей солнечного и падкого на лесть человека, должен, напротив, нарабатывать тот самый стержень, дисциплину личности и умение контролировать процесс. Ему важно не быть ведомым человеком, так как сказка про козленочка – это именно его история.

"Их пара очень гармонична. Лера и Игорь – как два пазла, при совмещении, дают целостную и гармоничную картину союза. Она учит его Сатурнианской картине мира, он же дает ей то мужское Марсианское и Юпитерианское начало защищенности и благополучия", – добавляет он.

Но Игорю стоит всегда помнить, что однажды обманутый Сатурн, более никогда не раскроет свои теплые объятия. Разве что только ради какой-то цели сможет, пожертвовав своим эго, дать шанс ради высшего блага. Юпитер в Игоре же будет играть свою царскую роль, улыбаясь, будто все хорошо, и никак не иначе.

3 июня 2020, 06:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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