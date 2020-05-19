"Между нами больше, чем дружба": Лазарев обратился к Кудрявцевой

19 мая телеведущая Лера Кудрявцева отмечает день рождения. Певец Сергей Лазарев обратился к звезде в важный день.

Романтические отношения между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Лазаревым завязались в 2008 году. Они вместе посещали светские мероприятия, ездили на отдых, однако жили порознь. Певец не хотел вступать в брак, и со временем влюбленные охладели друг другу и расстались в 2012 году.

Несмотря на разрыв знаменитости сохранили теплые отношения. Сегодня, 19 мая, Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения. В личном микроблоге в "Инстаграме" певец опубликовал несколько совместных снимков с телеведущей. Фотографии были сделаны в разные годы.

"Между нами уже больше, чем дружба и любовь! Между нами невероятное понимание, трепетное отношение и поддержка друг друга на протяжении многих лет! Люблю тебя очень! Будь счастлива!", – обратился к Лере Кудрявцевой исполнитель. Он назвал ее главной теледивой страны.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что в честь своего дня рождения Лера Кудрявцева разместила в соцсетях редкие фотографии из личного архива. В комментариях к снимках отметились певица Ольга Орлова, актриса Олеся Судзиловская, телеведущая Анфиса Чехова, композитор Игорь Крутой и многие другие.