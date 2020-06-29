"Меня запирали в бане": Анна Семенович рассказала о своем детстве

Анна Семенович всегда откровенно общалась со своими поклонниками в Инстаграме. На этот раз звезда решилась рассказать не самую приятную историю из детства. Выяснилось, что из-за случая в детском лагере певица боится бань и никогда в жизни больше не пойдет париться одна.

Певица предпочитает давать своим подписчицам советы, касающиеся уходовых средств и декоративной косметики. Недавно Анна Семенович стала просвещать девушек на своей странице в Инстаграме о действенных способах похудения. По словам артистки, она никогда не ходила в баню и не считает, что такое занятие позволит сбросить лишний вес.

Все дело в том, что в раннем детстве Анна Семенович оказалась запертой в бане и долгое время не могла выбраться из душного помещения. Страх остаться в парилке до сих пор преследует певицу. Артистка признается, что в тот момент она не могла справиться со своими эмоциями и в панике начала кричать. Ноги Семенович уже более 20 лет не ступали на порог общественных и частных бань. Несмотря на то, что певицу сразу выпустили из жаркой комнаты, как только услышали детский крик, страх у девушки присутствует до сих пор.

"Я очень много лет не могла полюбить баню, дело в том, что в детстве , в спортивном лагере меня в шутку закрыли в парилке и я очень испугалась. Мы играли в прятки , я спряталась в парилке и кто-то поставил стул к двери с другой стороны!", – рассказала Анна в своем Инстаграме.

Звезда все же смогла перешагнуть через детские комплексы. Вчера Семенович отправилась попариться в бане впервые за несколько десятков лет. Более того, певица подчеркнула, что этот страх не был проработан в детстве, именно поэтому девушке пришлось мучиться с ним в осознанном возрасте. Семенович призвала родителей прислушиваться к своим детям и обращать внимание на критичные ситуации, происходящие в жизни наследников.